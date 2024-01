POJAVILA SE NA PET MINUTA I UZELA 3 MILIONA: Glumica koja sa pravom nosi titulu najplaćenije na svetu, ŽESTOKO OJADILA FILMADŽIJE

Nije retkost da glumcima bude isplaćena neverovatna cifra za ulogu u filmu, pogotovu ako njihovo pojavljivanje garantuje veliki odziv publike u bioskopima.

Ipak, pojedini glumci dobro su ojadili filmadžije i zaradili milione pojavljivanjem u jednoj sceni. Ovo se desilo sa glumicom Meril Strip, koja je jedna od najplaćenijih na svetu.

Jedan film, u kojem se pojavila na otprilike pet minuta, doneo joj je zaradu od tri miliona dolara.

Reč je o nastavku ogromnog hita u svetu mjuzikla, ostvarenju "Mamma Mia! Here We Go Again" iz 2018. godine.

Samo jedna scena

Glumica se u filmu "Mamma Mia", koji je inspirisan pesmama grupe ABBA, publici predstavila još 2008. u ulozi Done Šeridan. Film je inkasirao 585 miliona dolara u bioskopima. Kako piše Far Out Magazine, Strip je zaradila 7.5 miliona dolara za svoju izvedbu.

Od ukupno 114 minuta, koliko traje drugi deo, glumica se u njemu pojavila na pet minuta, najviše u sceni krštenja svoje unuke, navodi index.hr.

