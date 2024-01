KEJT PREPLAKALA NOVU GODINU ZBOG VILIJAMA: Poniženje mu skupo naplatila, a nije joj ni strano da supruga GAĐA SVIM I SVAČIM

Brak Kejt Midlton i princa Vilijama u očima sveta gotovo je savršen, no i oni, kao i bilo koji drugi par, imaju loše dane, kada dolazi do svađa koje znaju biti prilično žestoke.

Kako tvrdi kraljevski biograf Robert Džobson u knjizi "Stvaranje moderne monarhije", par uglavnom ima stabilan odnos, iako je Vilijam poznat po tome da ima veoma eksplozivnu narav, kakvu je imala i njegova majka, pokojna princeza Dajana.

foto: Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Ona (Dajana) je jednog trenutka mogla da vam bude najbolja prijateljica, a sledećeg najgori neprijatelj -kaže ovaj kraljevski biograf.

Džobson piše da mu je jedan bivši zaposleni britanske kraljevske porodice rekao da se princ Vilijam i Kejt Midlton jednako vatreno brane "ako neslaganje dovede do povišenih tonova".

- Ali oni poznaju jedno drugo prilično dobro, tako da sve uglavnom prođe brzo - piše autor i dodaje:

- Ona, u celini, ima umirujući uticaj na njega.

Međutim, uprkos navodnim žustrim svađama, par ima čvrstu vezu, kaže Džobson, koji dodaje da Kejt suprugu pomaže da ojača samoupouzdanje i da među njima nema ljubomore.

Međutim, daleko od toga da je oduvek bilo tako. Setimo se samo početaka njihove veze, kada se Vilijam još uvek dvoumio da li da nastavi sa Kejt ili ne. Nju je svojevremeno slomila njegova odluka da Novu godinu ne dočekaju zajedno.

Tada je trebalo da dođe na svečanu večeru u dom njenih roditelja, ali je Vilijam iznenada promenio planove. Iako su tada bili već tri godine u vezi, princ je razgovarao sa svojim ocem i bakom, koji su ga savetovali da ne žuri u vezi sa Kejt.

Zbog svega je doneo odluku da se ne pojavi i "ispali" je pred porodicom. Midlton je bila slomljena i doček je provela u suzama, da bi malo nakon toga i raskinuli.

- Mislim da u to vreme nisam bila srećna zbog toga što se desilo, ali me je to zapravo učinilo jačom osobom - rekla je Kejt Midlton svojevremeno o ovom raskidu.

Vilijama su nakon toga povezivali sa brojnim lepoticama, a onda se odjednom pojavila vest da je ponovo sa Kejt što je mnoge iznenadilo. No, nije trebalo dugo da se sazna zašto je do pomirenja došlo.

Oboje su period razdvojenosti proveli istražujući ostale romantične prilike. Dok je Vilijam navodno jurio za britanskom aristokratkinjom Izabel Kaltorp, spekulisalo se da je Kejt koketirala sa naslednikom Henrijem Ropnerom. Ono što je zanimljivo jeste da su Vilijam i Henri bile školske kolege sa koledža Iton.

- Henri je oduševljen što može da bude tu za Kejt sada kada se razišla sa Vilijamom. Sastajali su se i uživali zajedno - rekao je anonimni izvor za "Daily Mail" te 2007. godine. No, tada su se pojavile i spekulacije da ovo nije bila slučajna romansa, već ciljan Henrijev potez jer je Vilijam svojevremeno izlazio sa njegovom bivšom devojom Džekom i to ubrzo nakon raskida.

- Sada kada je sama Kejt redovno uživa u Henrijevom društvu. On je veoma bogat. Godinama se kretao u Vilijamovom krugu - dodao je izvor pre 15 godina.

Takođe, glasno se šuškalo da je trenutni britanski prestolonaslednik i te kako bio ljubomoran u tom trenutku.

Očito da je Vilijamu povezanost Kejt sa njegovim "rivalom" i te kako zasmetala, jer se par pomirio istog meseca kada su medije preplavile glasine o aferi Henrija i lepe Kejt.

Kejt je, kako su neki tvrdili, žestoko naplatila Vilijamu sva poniženja. Šuška se da je je ona ta koja je glavna u braku, što je u neku ruku potvrdio i klip koji kruži mrežama mesecima.

Sve to samo je "cherry on top" nakon priča da je Kejt ta koja "nosi pantalone" i ona koja je glavna u kući. Na video klipu koji je kombinacija snimaka sa različitih dešavanja jasno se vidi da Vilijam sluša Kejt bez pogovora i radi i ide tamo gde mu ona kaže.

Ona sramežljiva, nežna vojvotkinja kakva je bila na početku, definitivno je ostala u prošlosti, a sudeći po komentarima izvora bliskih kraljevskoj porodici, princeza ne dozvoljava da Vilijam "vrda" i radi šta on hoće, što se i dokazalo u nekoliko prilika.

Zapravo, nedavno je u novoj knjizi autora Valentajna Loua "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" objavljeno da je lepa Britanka navodno daleko čvršća i čeličnija nego što to javnost misli.

Njihov brak nije bio bez trzavica, a kako je u biografiji "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" opisao britanski pisac Tom Kvin, Kejt i Vilijam nisu idealan par iza zatvorenih vrata, iako se tako činilo.

- Nije sve samo slatko. Imaju užasne svađe, tokom kojih se gađaju svačim. Kejt možda deluje kao smirena osoba, kao i Vilijam. Ali to nije uvek istina. Najveći stres za Vilijama i Kejt je to što su neprestano okruženi ljudima. To je kao knjiga Džejn Ostin - istakao je Kvin.

Ipak, Kejt jeste mirne prirode, pa je obično ona ta koja smiri situaciju.

- Kejt je ta koja je smirena. Vilijam je pomalo usijane glave, dok je Kejt prilično iznad situacije. Ona je ta koja će umiriti stvari i reći: 'Hajde da ne talasamo' - objasnio je on.

(Kurir.rs/Wanted/A.G.)

