KAD JE DRAGANA REKLA DA SAM I JA POBEDIO, MOJ SESTRIĆ SE OKRENUO I REKAO: "UJO, USPELI SMO!" Negovan sumira utiske iz takmičenja

Dugo na našem medijskom nebu nije bio takmičarskog šou-programa kao “Rame uz rame sa Draganom”, a ono što je gledaoce držalo prikovane za ekrane je bilo i veoma uzbudljivo finale.

Naime, dok su se čekali rezultati i proglašenje pobednika svi su bili na iglama.

Negovan je osvojio drugo mesto, a Anton je odneo titulu šampiona. Međutim, tu se desio preokret - Dragana Mirković je prekinula sve i rekla da će drugoplasiranom koji je takođe pokazao veliki talenat lično ona dati nagradu od milion dinara jer je zaslužio. I tako je šou dobio još jednog pobednika, Negovana.

On je u intervjuu za Kurir sumirao utiske iz takmičenja, pričao o finalnoj noći i otkrio koji su mu dalji planovi.

Kako si posle svega?

- Dobro sam, iskreno da ti kažem, baš mi je nategnuta situacija jer spremamo koncert, a pored toga su me sačekale sve obaveze koje sam ostavio sa strane zbog učestvovanja sačekale i to su me sačekale jako, tako da… nisam stigao da doručkujem. Pre neki dan sam doručkovao u 10 uveče (smeh), nije za pohvalu nikako, ali bukvalno nisam stigao da jedem, sa probe na probu i…

Kakvi su ti utisci posle cele avanture?

- Što se tiče samog učestvovanja, najpozitivnija stvar koju bih izdvojio je prilika da izađem sa mojim sestićem na scenu. To mi je hajlajt celog šoua. Kao naš prvi zajednički nastup, a on ima 9 godina, jedno veliko finale emitovano na televiziji, ovakav jedan format, sa ovakvim zvezdama. Mnoge manje stvari se dese čoveku, pa tog čoveka usmere na totalno drugačiji životni put i pravac, a ne ovako nešto. Moj Igor je oduševljen, ja sam definitivno kao ujak pobedio i ja jesam pobednik (smeh).

Kako je bilo sarađivati s ostalim takmičarima, ko ti je više legao, sa kim si više voleo da radiš?

- Znaš kako, ja pola ovih ljudi znam od pre i mi smo sarađivali jako dobro, sarađujemo i dan-danas. Evo, sa ljudima koje sam upoznao sad sarađujem i posle snimanja. Radeta i Bogdanku nisam znao, sad već sarađujemo i radimo zajedno, spremamo neke jako lepe stvari i projekte. Opet ne smem da izdvojim ni samo njih dvoje jer od svih takmičara, u ovom trenutku sarađujem sa Nađom, Necom, Stefanom, Radetom, Bogdankom, sa Inom, Kiki, Bugi naravno koji mi je dobar prijatelj…

Sa Antonom, Zokijem, a i on mi je dobar prijatelj, sarađujemo već jako dugo. Sa Gagom, skoro smo išli na dvor, bila je jedna manifestacija… Tek ćemo sarađivati. Ovo nije završetak, ovo je tek početak jedne veoma predivne stvari. Mogućnosti su beskrajne. Kad se napravi takva koncentracija kvalitenih ljudi na jednom mestu to ne može da bude slučajno. Definitivno tako gledam. Bilo je komentara “jao, kraj”, ljudi koji kraj, tek je počelo (smeh).

Kako su porodica i prijatelji reagovali na pobedu?

- Jao… Reakcije su bile jako emotivne. Opet se vraćam na mog sestrića, ja još nemam dece, ali on je moje dete. To je sin moje sestre zbog koje sam i počeo da igram i naš prvi nastup i sve i kada su mene prozvali kao drugoplasiranog, ja sam njega pripremao na to u principu da smo mi pobedili jer smo već izašli na scenu, ceo taj moment, naš prvi zajednički nastup na velikoj sceni, ali ja sam njemu video suze kada su nas pročitali za drugo mesto iako sam ga hrabrio.

Kada je Dragana donela odluku da nas negde tu izjednači, on se okrenuo prema meni i rekao “ujo, uspeli smo!”, meni je bilo puno srce. Ja sam Dragani od srca zahvalan jako na tom jednom momentu jer je ona omugućila to “ujo, uspeli smo!” Žiri je glasao kako je glasao, verujem da nisu pogrešili nigde, ali opet stvarno Dragani od srca hvala na svemu ovome. U moje ime, ime moje produce, prijatelja i cele grupe.

Kako je bilo raditi sa Draganom?

- Sad kad se sve sabere i oduzme (evo sad radimo i pripreme za koncert)... što se tiče samog rada sa Draganom, moram da kažem da sam u poslednjih par godina imao priliku da radim sa stvarno velikim zvezdama, sa možda i nekim od najvećih sa ovih prostora, da ih ne nabrajam sada, radili smo od muzičkih spotova do filmova, svašta nešto. Ja moram da kažem, meni je klijent, klijent. Kada me neko angažuje za određenu vrstu posla i kada se nešto dogovorimo, taj posao će biti odrađen i to je za mene amin.

Da l' se meni taj klijent svideo privatno ili ne, to na stranu. Totalno, mi smo ovde zbog posla i to je to. Moram da kažem da mi je Dragana Mirković srušila predrasude o nekoj, ajde da kažemo, nazovi slavi. Neko ko je napravio tako veliko ime u tom umetničkom svetu, Dragana je neko ko je svetski priznata umetnica i svetski priznata zvezda, ne samo na našim prostorima, neko je uspeo toliko da sačuva sebe pored svega onoga što ta reč zvezde nosi sa sobom. Ono što je ona uspela da sačuva i izgradi u sebi sve to jeste titula dobrog čoveka. Verujem da je negde najveća titula koju neko može da dobije jeste da mu neko kaže da je dobar čovek, a Dragana Mirković jako dobar čovek.

Šta ti je bilo najlakše, a šta najizazovnije u celom takmičenju?

- Što se tiče samog izazova, svaki zadatak je nosio nešto svoje i iz svakog zadatka sam nešto naučio. Moram da priznam da mi je negde recimo uloga koreografa, kada smo stvorili Piki Blajnderse, to mi je bio jako velki izazov jer sam pri put izašao iz tih nekih folklornih okvira kada je u pitanju sama koreografija. Jako mi se svidelo u kom pravcu je sve otišlo i svidela mi se reakcija kolega sa kojima sam radio, oni su se oduševili i lepe reči sam dobio od njih za samu pripremu i njima od srca hvala što su odradili zadatak na nivou.

To mi je bio negde jako veliki izazov. Bio mi je izazov da ispričam svoju životnu priču jer meni lično svideli su mi se nastupi, moram da izdvojim Nemanjin nastup koji je jako dobro kroz glumu i pokret ispričao svoju životnu priču uz rekvizite. Nemanja je to vrhunski odradio. Meni je izazov bio da ispričam svoju životnu priču bez ikakvih rekvizita jer to je ono čime se ja bavim.

Bio mi je izazov da napravim jedno umetničko delo od minut i 30 sekundi koliko smo dobili za zadatak i da iskoristim svu onu multimediju koju smo imali. Takođe i da iskoristim moju matičnu bazu - folklor, kao i metaforu da ispričam svoju životnu priču jer smatram da može nečiji život da stane u minut i 30, nije to ništa sporno, ali ja toliko nekih krucijalnih momemnata imam u životu da ne znam za koji bih se tačno opredelio da stavim jer su svi prosto i jednostavno povezani… Meni je bio izazov da stvorim nešto takvo i prezadovoljan sam, a malo sam i ponosan na celo to delo koje sam napravio. Moram da izdvojim i solo predstavljanje moje - iz prostog razloga jer sam ušao kao neko ko predstavlja folklor tamo.

Ja sam u folkloru od malih nogu, jednom sam se pronašao u ulozi nekoga ko će taj isti folklor da predstavlja na velikim ekranima. Smatram da sam kompetentan za takvu jednu ulogu (po struci i profesiji sam igrač narodne igre), a moje neko viđenje folklora se razlikuje od neke grupe ljudi koja se bavi isključivo izvornim folklorom, jeste samo to da scena traži nešto mnogo više od izvornog folklora koji, da se razumemo, treba negovati. Imao sam pritisak da folklor predstavim na najbolji mogući način.

Da li ste ti i tvoje kolege uticali na popularizaciju plesa?

- Mislim da smo poslali jaku poruku što se tiče same plesne scene. To i jeste bila poruka - ljudi, šaljite svoju decu na ples, na pevanje, na glumu, na umetnost generalno. Šaljite vašu decu jer je umetnost danas možda najveća zdrava alternativa fizičiki, duhovni i intelektualni razvoj. Za razvoj deteta u svakom smislu je umetnost jako važna jer detetu je u prirodi da se igra, da istražuje, da ispituje…detetu je neophodan razvoj u tom umetničkom smislu jer mu daje da istraži pronađe ono najbolje u sebi, a koliko god nama bilo negde čudno, apsolutno svi odgovori stoje u nama samima. Da bi se to desilo, misao mora da se pusti, da ide, da se rodi ideja, a onda se ideja lepi na ideju..

Na šta ćeš potrošiti osvojeni novac?

- Moje jedno veliko amin za funkcionisanje, da li u kući, da li na poslu, u bilo kojoj zajednici je da ne sme interes pojednica da bude ispred interesa zajednice. Nikada, ko god bio taj pojedinac. Ja sam u ovaj šou došao da bih se predstavio kao neko ko stoji iza “Imperium” grupe koja se bavi stvaralaštvom u oblasti muzike i igre i generalno šou biznisa i zadnje tri godine aktivno radimo.

Moram opet da se zahvalim Dragani Mirković na ovoj finansijskoj nagradi koju mi je dodelila jer ja sam i rekao da ću sav novac uložiti u posao i u stvaranje. Trenutno sređujemo salu u Zemunu u kojoj će biti smešten studio za muzičku produkciju, gde će naša pevačka grupa koja trenutno broji 20-ak članova školovanih pevača moći da radi. Takođe, igrački ansambl “Imperiumov” ima oko 40-ak ljudi trenutno, to su uglavnom folklorni igrači. Poenta je da želim da sve to što sada radimo, u jednom momentu izraste u jednu umetničku akademiju za univerzalne izvođače, performere koji će se bavii šou biznisnom na jedan potpuno novi način. Kada kažem novi način, želim bukvalno da stvorim armiju univezalnih umetnika koji će biti sposobni za sve. Kad kažem armiju, namerno sam iskoristio taj izraz jer u takvoj jednoj organizaciji je neophodna vojna disciplina.

Vi kada uzmete, npr. ruske ansamble, disciplina je ta koja pravi razliku i izvlači ono najbolje iz umetnika, iz čoveka. Džabe nekom vrhunskom umetniku sav njegov talenat ako on nema disciplinu da radi, da ubije svoj ego i sujetu, ako nema disciplinu da funkcioniše u timu, ako nema disciplinu da u onim momentima kada je najteže, izvuče najviše iz sebe, e te stvari hoćemo (naježio sam se) te stvari želim da ljudi uče u akademiji. Koncept bi otprilike ovako izgledao: da imamo ljude koji bi se bavili svim vrstama plesa, pre svega balet, zato što balet jeste prva osnova kada pričamo o nekoj disiplini u pokretu - balet je disciplina u pokretu, folklor, latino plesovi, biće tu šafl, moderna igra, hip hop… biće teretana u okviru svega toga, škola pevanja, glume, akrobatike.

Želim da svi ti umetnici znaju sve. Već sam okupio ekipu sjajnih predavača, a oditelji će imati mogućnst da pošalju svoju decu da uče plesi te neke stvari na engleskom jeziku što ne postoji nigde kod nas. Moram da se ogradim, nisam primetio da postoji takva jedna ponuda. Novac će otići i na kostime, ogledala, oprema za muzički studio, sve ono što treba… Ovaj šou je bio uzlazna putanja, hvala još jednom Dragani i svim ljudima koji su učetvovali, pomogli u tome jer nisam im samo ja zahvalan, zahvalna im je cela “imperium” grupa i svi mladi umetnici koji još uvek ni ne znaju da su umetnici i koji će to postati u našoj školi.

Planovi?

- Spremamo nešto veliko! Osim umetničke akademije, biće posebnih emisija na jutjubu, čuće se (smeh)...

