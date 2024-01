"MNOGO SMARAJU, NE MOGU DA IH PODNESEM": Oskarovka OŠTRO NAPALA generaciju Z pa izazvala lavinu besnih reakcija To je tako ZLOBNO

Džodi Foster nije velika obožavateljka generacije Z. Oskarovka koja je u svet glume ušla kao dvogodišnja devojčica, 1968. godine, priznala je da je rad s mladim glumcima ponekad frustrira.

- Stvarno su naporni, posebno na poslu - rekla je 61-godišnja Foster za londonski The Guardian u šaljivom tonu - Kažu: ‘Ne, nisam danas u tome... Doći ću u 10.30‘. Ili kažem u e-mailu: ‘Ovo je sve gramatički netačno. Zašto to nisi proverio?‘ i dobijem odgovor: ‘Zašto bih to učinio? Nije li to ograničavanje?‘.

Ona smatra da dobro poznaje ovu generaciju, jer ima dva sina koji su u ranim 20-ima, a takođe veruje da može pomoći mladim ljudima u industriji.

- Moraju da nauče kako da se opuste, kako da smisle nešto što je originalno njihovo - rekla je - Mogu im pomoći da to pronađu to nešto. To je puno zabavnije nego biti, sa svim pritiskom iza toga, protagonista priče.

Foster intenzivno radi. Na Netflixu je film "Nyad" sa Anetom Bening za koji su obe nominovane za Zlatni globus. Uskoro se, takođe, počinje prikazivati četvrta sezona HBO-ove krimi-serije "Pravi detektiv: Zemlja tame" u kojoj ona i Kali Rejs imaju glavne uloge. Iskusna glumica kaže da želi pomoći mladim glumicama jer ima iskustvo s odrastanjem pred kamerama, u srcu industrije. I ne želi da prolaze neke stvari koje je ona morala.

foto: Promo

No, nije se svima svidelo ono što je rekla tokom intervjua, pa su društvene mreže zasuli komentari.

"Ah, bumeri koji se žale zbog lenjosti i ne mogu podneti ideju da je ova generacija daleko ispred njih u svojim stavovima prema poslu i da daje previše sebe", napisao je jedan korisnik na X-u (bivši Twitter).

Drugi je pomirljivije konstatovao: "Same ‘Generacije‘ su lažna konstrukcija. Postoje beskrajne varijacije među ljudima u svakoj starosnoj grupi. To je glupost koja izaziva podele."

"Zločesto!!!" napisao je treći komentator dok je četvrti odlučio vratiti lopticu: "Slažem se ali budimo pošteni - nisu li starije generacije krive što su ih tako odgojile?".

Bilo je, naravno i onih koji su stali na stranu Džodi Foster, tvrdeći da je holivudska veteranka u pravu i zna šta govori.

Ona je, nakon kritike imala i pohvalne reči za generaciju Z. Konkretno, govorila je o Beli Remzi, 20-godišnjoj zvezdi serije "Last Of Us" koja je za Džodi primer originalnosti, autentičnosti. Bela i ona susrele su se na dodeli nagrada jednog ženskog magazina. Mnoge su gošće rekla je Foster "nosile štikle i veštačke trepavice" no "postoje drugi načini biti žena, i jako je važno da ljudi to vide".

- A Bela, koja je održala najbolji govor, nosila je savršeno odelo, prekrasno skrojeno, imala je frizuru s razdeljkom po sredini i bez šminke. - kazala je glumačka veteranka i dodala da se (nekad) ne bi mogla obući kao Remzi, koja se izjašnjava kao nebinarna osoba, te doći u odelu i bez šminke na veliko holivudsko događanje.

- Nismo imali tu slobodu. I nadam se da se ove promene koje se događaju nude mogućnost stvarne slobode. Naravno, bilo je i dobrih stvari. Napravila sam najbolje što sam mogla u svojoj generaciji. Jako sam nastojala shvatiti gde se uklapam i gde želim biti u smislu feminizma. Ali moj objektiv nije bio dovoljno širok. Živela sam u neverovatno podvojenom svetu. - zaključila je Džodi.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/T.B.)

Bonus video:

01:45 NAŠA DECA ĆE ŽIVETI KRAĆE OD SVOJIH RODITELJA Stanišić: Bojim se da je ovo prva takva generacija, a sve zbog OVIH RAZLOGA