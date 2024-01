EVO KAKO IZGLEDA PORODIČNI DOM ĆERKE ANICE DOBRE: Spoj tradicionalnog i modernog ostavio BEZ DAHA! Evo ko je dočarao ambijent

Ćerka Anice Dobre pokazala je gde živi i tako oduševila pratioce na društvenoj mreži Instagram.

Naime, Mina Sovtić, je objavila zanimljivu fotografiju na kojoj ćerkica uživa na podu, a mačka je na šporetu.

Osim, mačke, Mina ima i psa, pa je takođe pokazala da je on "ušuškan", te objavila fotografiju da spava na krevetu. Mnogi su bili oduševljeni fotografijama gde je stan spoj tradicionalnog i modernog i preovladavaju nežne boje.

Inače, ćerka Anice Dobre, glumica Mina Sovtić, pre nekoliko meseci na svet je donela ćerku.

Mina i njen suprug Luka Nikolić su ćerki dali ime Luna, koje na latinskom znači mesec.

Mlada glumica je sada progovorila koje lekcije i vrednosti svoje mame Anice želi da prenese na svoju ćerku.

- Ne samo mame, nego i bake - kako kaže Konstrakta. Ja sam odgajana sa toliko ljubavi - iako je moja mama mnogo radila, uvek sam znala da me najviše voli. Mnogo vremena sam provela sa bakom koja je imala više vremena da podari meni nego svojoj deci. U mojoj porodici je bilo jako važno pričanje priča, maštanje, sloboda. Učili su me da se brinem o biljkama, o životinjama. Kako da napravim domaće jabukovo sirće i keksiće za Božić. Ja bih volela da ona sve to doživi i te običaje nasledi. A volela bih i da je moj tata zainteresuje za sport, to meni fali- rekla je ranije Mina za "Elle"

Mina je naglasilo da ju je majčinstvo dosta promenilo i pomoglo da bude što bolja.

- Rođenjem deteta u meni je došlo do izražaja ono najbolje što imam. Majčinstvo me je naučilo da mogu da živim s malo sna, da su žene jače nego što sam mislila, ali, s druge strane, spoznala sam i koliko je teško biti majka. Svaki dan učim i pomeram granice mogućeg - rekla je Mina ranije za "Gloriju".

