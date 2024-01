RETKE PRIVATNE FOTKE KRALJICE BOŽIĆA Zbog jednog detalja na slikama svi misle da je "ODLEPILA" posle raskida za znatno mlađim FOTO

Maraja Keri je dala svojim vernim obožavaocima redak uvid u svoje novogodišnje svečanosti, na kojima su bili i njeni blizanci Marokan i Monro. Kraljica Božića, najpoznatija po svom hit singlu "All I Want For Christmas Is You", je na svom Instagram profilu podelila video 2023. u kom smo mogli da vidimo kako ona slavi, ali i sa kim provodi praznike.

Prva scena je prikazala slavnu pevačicu kako uranja u svoju hidromasažnu kadu, obučena u dugu, svetlucavu crvenu haljinu koja je grlila njenu figuru. Maraja Keri je počela da pliva kroz toplu vodu koja je isparavala od toplote sa velikim osmehom na licu, pazeći da ne pokvasi svoju bisernu ogrlicu.

Maraja je takođe primećena sa svojim 12-godišnjim blizancima, Marokanom i Monroom, u sankama dok je sneg počeo da pada oko porodice. Ona deli blizance sa bivšim mužem Nikom Kenonom, koji je izgleda proveo Božić sa Bre Tiesi, majkom jednog od njegovih 12 dece.

Čini se da je pevačici i njenoj deci čak došao i Deda Mraz, jer je preko crvene haljine obukla jarko belo krzno i fotografisala se sa prazničnom figurom i nekim irvasima.

Čini se da je pevačica uspela da uživa u prazničnoj atmosferi uprkos svom nedavnom raskidu sa Brajanom Tanakom tokom ovog perioda, nakon što su sedam godina proveli zajedno.

foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Maraja je dokazala da joj to nije pokvarilo raspoloženje dok je provodila vreme sa svojim blizancima i psima tokom božićnog raspusta.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

00:48 Bivši dečko Aleksandre Mladenović ne može da preboli raskid