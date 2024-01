SUPRUGA SLAVNOG PEVAČA PREMINULA U 45. GODINI: Pronađena mrtva u kući, a njena smrt ga je potpuno RAZORILA! Želi da tuguje SAM

Gil Kečpol, supruga britanskog pevača Džejmsa Morisona (39), pronađena je mrtva u petak u svom domu u Vitminsteru. Imala je 45 godina. Tačan razlog smrti nije naveden, ali je saopšteno da nije reč o "sumnjivoj" smrti.

Mediji prenose da je Morison "razoren" i slomljenog srca, te da se cela porodica okupila da ga podrži i uteši. No, on je navodno zahtevao da ga svi ostave da tuguje nasamo.

Pevač je ranije Gil opisao kao "svog heroja", a njihovu ljubav kao "malu bajku", i poslednji album "Stronger Than You Know's" tako je nazvao inspirisan njenom snagom nakon prevremenog rođenja njihove ćerke Ade.

Pored Ade (5), par ima i stariju ćerku Elsi (15). Bili su zajedno više od 20 godina, a upoznali su se na zanimljiv način - Gil je u tom periodu iznajmljivala sa tadašnjim dečkom stan od Morisonove majke.

Pevač se, inače, jedno vreme povukao iz muzičke industrije nakon što je izgubio oca Pola, starijeg brata Aleksisa i nećaka Kaluma u roku od tri godine.

