EVO ZAŠTO SE DŽEJ LO I AFLEK SVAĐAJU U JAVNOSTI KAO PAS I MAČKA On STREPI od tog dela dana a ona NE MOŽE DA ZAMISLI ŽIVOT bez toga

Prethodnih nedelja Dženifer Lopez i Ben Aflek u više navrata uhvaćeni su kako se svađaju u javnosti, a otkriven je i razlog koji stoji iza učestalih razmirica. Naime, par se raspravljao zbog činjenice da su fotografisani u trenucima kada nisu na nekom događaju. Izvori bliski paru tvrde da glumcu izrazito smeta što ih paparaci prate u stopu i da bi više voleo privatnost, ali zna da njegova supruga "voli" da bude snimljena.

Aflek je često fotografisan sa snuždenom ili besnom facom i kako agresivno gestikulira dok priča sa Džej Lo, što s vremena na vreme podgreva spekulacije o njihovom potencijalnom razvodu.

S druge strane, pevačica je insistirala na tome da je njen muž "srećan" kada su je na dodeli Zlatnih globusa ispitivali o njihovim žustrim raspravama.

"Ben je dobro. Ne morate da brinete o Benu, samo da vam kažem. On je dobro. On je srećan. Ja sam potpuno opuštena, ne razumem zašto nas ljudi toliko pritiskaju", rekla je lepa 54-godišnjakinja.

Takođe, izvor blizak supružnicima rekao je za "Daily Mail" da nema govora o raskidu. "Benu i Džen ide veoma dobro. Da, mnogo puta vidimo da je on uznemiren, ali to je samo zato što on mrzi paparace koji ih prate danonoćno. To je deo njegovog dana od kog strepi, a često se uvuče u njegovu svakodnevicu i na kraju izgleda kao da je besan zbog ljudi sa kojima je ili okoline, a zapravo ga nerviraju ti kreteni od fotografa", kaže insajder.

"On ne voli čak ni fotografije na crvenom tepihu, a još manje da ga slikaju kada je napolju i vodi svoj privatni život. On zna da to Dženfer voli, pa se zbog toga nekada svađaju, ali se na kraju uvek se vrate tamo gde su srećni zajedno. Kada si slavan, običan život možte da bude težak zadatak, a Ben samo želi da ode u restoran i popije kafu i da ima više privatnosti - ali Džen nije za to. Dakle, oni se sukobljavaju oko toga, ali to ne kvari njihov odnos. Zaista se dobro slažu", otkriva ovaj izvor.

Koliko holivudski glumac mrzi fotogafisanje, dokazuje i to što je u nedelju uveče na dodeli Zlatnih globusa pustio svoju ženu da sama izađe na crveni tepih, iako je uredno došao na ovaj događaj.

Podsetimo, par je prvu veridbu raskinuo davne 2004. upravo jer Ben nije mogao da se nosi sa medijskom pompom oko njihove veze i predstojećeg braka, te preokupacijom tabloida i paparaca tim odnosom.

