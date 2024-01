ČARLS ČESTITAO 42. ROĐENDAN KEJT MIDLTON POSEBNOM SLIKOM: Kralj na korak da ZAPEČATI reputaciju omiljene snajke! (FOTO)

Princa od Velsa Kejt Midlton slavi danas 42. rođendan. Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila čestitali su joj divan dan, sasvim posebnom fotografijom sa krunisanja (maj 2023. Vindzor), koju javnost nije do sada videla. Postoje indicije da bi monarh mogao da na poseban način ukaže poštovanje svojoj snaji što je još jedan dokaz koliko je ona cenjena u porodici.

- Želimo danas srećan rođendan princezi od Velsa! - piše na službenoj Instagram stranici britanske kraljevske porodice. Na slici se vidi kako Kejt Midlton sa dosta uvažavanja gleda u Čarlsa III, na fotografiji su i princ Edvard i Sofi, vojvotkinja od Edinburga.

Pretpostavlja se da će Kejt imati najverovatnije skromnu rođendansku proslavu sa suprugom Vilijamom i njihovom decom, Šarlot (8), Džordžom (10) i Lujem (5) u njihovom domu u Vindzoru.

Zvona su danas zazvonila na Vestminsterskoj opatiji u 13 časova, u čast rođendana princeze od Velsa koja će dobiti čestitke i od ostalih članova britanske kraljevske porodice.

Poseban poklon

Pretpostavka je i da će Vilijam pokloniti supruzi za rođendan nakit što je određena vrsta tradicije, a nagađa se da bi Čarls mogao da povuče veoma značajan potez.

Postoji šansa da Kejt imenuje za Kraljevsku damu Order of the Garter, najstarijeg i najvišeg viteškog reda u Britaniji, koji je osnovao Edvard III pre gotovo 700 godina, inspiriran pričama o kralju Arturu i hrabrošću njegovih vitezova Okruglog stola.

Tom odlukom bi zapečatio njen položaj, pa bi bila tik do kraljice Kamile. Mnogi smatraju da je Kejt Midlton to i zaslužila s obzirom na to da 12 i po godina, koliko traje njen brak sa Vilijamom, obavlja službene dužnosti.

Kejt bi se tako pridružila kraljici, ali i princezi Aleksandri kao i kraljevskim vitezovima, princu Vilijamu, princu Edvardu, princu Endrju i vojvodi od Kenta i Gločestera. Princa inače prisustvuje godišnjim događajima pomenutog reda.

Posebna titula iz 2022. godine

Čarls III je 2022. imenovao Kejt za počasnu pukovnicu irske grade, princeza je odavala počast tom gardijskom puku za Dan svetog Patrika skoro svake godine otkako se udala za Vilijama. Kejt je zapravo preuzela tu ulogu od supruga, kako je pisao People. Kraljica Elizabeta II je tu titulu dala unuku samo dva meseca pre njegovog venčanja zbog čega je on na svadbi nosio uniformu ove jedinice.

Ovakvi potezi kralja u skladu su sa položajem Kejt Midlton na dvoru, ali i sa njihovim veoma dobrim odnosom. Zbog svih skandala koji su se desili između porodice i Megan Markl i Harija, ocenjuje se da je princeza njegova omiljena snaja iako detalji njegove relacije prema vojvotkinji od Saseksa nisu do kraja poznati javnosti.

Kejt i Čarls bili su prošle godine u centru skandala zbog knjige Omida Skobija "Endgame" u kojoj se navodi da su njih dvoje komentarisali kakvu boju kože će imati sin Megan i Harija. Sporna verzija na holandskom jeziku je povučena iz prodaje.

