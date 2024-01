IVANA DUDIĆ OBJAVILA STRAŠNE VESTI! Popularna glumica obolela od OVE BOLESTI: "Lažem, nisam dobro..." (FOTO)

Glumica Ivana Dudić objavila je vrlo teške vesti na društvenoj mreži Instagram. Glumica neko vreme nije kačila slike na ovu društvenu mrežu, na kojoj je inače vrlo aktivna, pa su se mnogi zabrinuli.

Ona se sada oglasila i rekla da iako je bolesna, nema mesta za brigu. Ivana je zaražena boginjama.

- Prijatelji, braćo, kumovi... Samo da znate da sam dooobroo, nema me i ne kačim ništa jer sam dobila boginje u trideset i drugoj godini. Ok sam... Lažem, nisam ok, ali ću biti. I kada se opet prolepšam eto me, štaviše nećete znati šta ćete sa mnom - napisala je lepa glumica u jednom svom storiju.

Boginje su inače bolest od koje češće oboljevaju deca, ali ih i mnogo lakše preleže nego odrasli. Sa sobom donosi crvene pečate, koji svrbe i višu temperaturu.

