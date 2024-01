NJENA LJUBAV S ALBANSKIM MAFIJAŠEM I DANAS SE PAMTI: U jeku uspeha je napustila Srbiju! Ovako sad izgleda Mirjana Joković (FOTO)

Ljubitelji domaće kinematografije sigurno znaju ko je Mirjana Joković. Ova glumica, koja se rodila 1967. godine u Beogradu, stekla je slavu tokom osamdsetih i devedesetih godina prošlog veka, igrajući, pre svega, u filmovima “Podzemlje” i “Strljšen”.

Ova glumica je svoje detinjstvo provela u Zambiji, gde je njen otac radio kao industrijski inženjer. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, a u klasi sa Draganom Bjelogrlićem, Draganom Petrovićem Peletom, Srđanom Žikom Todorovićem, Vesnom Trivalić i Slobodanom Bodom Ninković.

foto: Printscreen You Tube

Mirjana već dugi niz godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. U toj zemlji je u periodu od 1997. do 2001. radila u “Amerikan Repertori” teatru. Glumila je zatim u razlitičim pozorištima širom Amerike, a igrala je u filmu “A Better Way To Die”.

Takođe, glumila je u nekoliko predstava na Brodveju. Mirjana je trenutno zaposlena kao direktor glumačke performanse, a ujedno radi i kao nastavnik glume na Kalifornijskom fakultetu umetnosti, u blizini Los Anđelesa.

Jednom prilikom glumica je otkrila da Srbiju nije napustila zato što je nije volela, već zato što se slučajno tako desilo.

- To je univerzalni problem svih ljudi koji jednom krenu daleko od kuće iz potrebe da žive negde drugde. To što su otišli, ne znači da su ostavili svoj dom, ali je u redu i da pronađu neko novo mesto, život u inostranstvu - pričala je svojevremeno Mirjana Joković.

foto: Gordan Jović/ Rts

- Nikada se nisam otkinula od Srbije. Meni je to bilo jako važno u životu, jer nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela. Stalno sam putovala i meni se slučajno desilo da sam ostala u inostranstvu i stvorila sam sebi dva doma. Hvala Bogu, ima dosta naših svuda, pa je lakše ostati - pričala je ona.

Mirjana se, osim u pomenutim filmovima, proslavila ulogama u serijama "Kamiondžije", "Sivi dom", te filmovima: "Zaboravljeni", "Mala", "Bure baruta", dok je u ostvarenju "Stršljen" igrala rame uz rame sa čuvenim glumcem Ljubišom Samardžićem.

Radnja ovog filma smeštena je u '90-e godine prošlog veka, a direktni partner u filmu bio joj je Sergej Trifunović.

Mirjana u "Stršljenu" tumači mladu Beograđanku Adrijanu, koja se zaljubljuje u elegantnog i privlačnog stranca. Zajedno putuju po Evropi i ona uživa u luksuzu o kakvom je ranije mogla samo da sanja. Međutim, Adrijana ubrzo shvata da se mladić bavi mutnim poslovima i stalno menja mesto boravka. U procepu između albanske mafije i policije, on pokušava da spase njihovu ljubav i svoj život.

foto: Printscreen YouTube

Koliko je bila omiljena u narodu govori i činjenica da se 1988. godine čitava nacija pobunila, jer Mirjana nije dobila Zlatnu arenu za filmove "Zaboravljeni" i "Put na jug".

Igrala je u holivudskim filmovima poput: "A better way to die", "Private Property"...

U filmu "Maid in Manhattan" iz 2002. godine Mirjana je sa proslavljenom Dženifer Lopez igrala sobaricu.

(Kurir.rs/A.G.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa