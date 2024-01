NAJUTICAJNIJA INFLUENSERKA NALJUTILA ČAK I PREMIJERKU: Brendovi joj masovno otkazuju saradnju, a iza svega se krije SKANDAL

Italijanska influenserka Kjara Feranji je u nevolji. Zbog njenog učešća u humanitarnoj akciji koja je postala skandal, brendovi su počeli da joj otkazuju saradnju.

Influenserka je u saradnji sa kompanijom Baloko osmislila praznične kolače sa njenim prezimenom, koji su se prodavali po ceni od 9 evra. Novac od prodaje trebalo je da bude doniran pedijatrijskoj bolnici Regina Margerita u Torinu za prikupljanje sredstava za lečenje dece obolele od raka kostiju.

Šta se desilo?

Kolači su bili dostupni za prodaju od kraja 2022. godine, a pre toga je kompanija sa kojom sarađuje donirala bolnici 50.000 evra.

- Kompanije koje upravljaju aktivnostima Kjare Feranji, TBS Crev i Feniče, zaradile su više od milion evra u tom poslu, a da bolnici ništa nisu platile. Feniče je kažnjen sa 400.000 evra, a TBS Crev sa 675.000 evra. Baloko, sa sedištem u blizini Torina na severozapadu Italije, kažnjen je sa 420.000 evra - saopštila je italijanska organizacija za zaštitu konkurencije.

Influenserka se izvinila na društvenim mrežama i obećao da će uplatiti novac bolnici.

- Pokloniću bolnici milion evra za izdržavanje dece. Ali to nije sve: radim to javno jer sam shvatila da sam pogrešila u komunikaciji. To je greška koju neću ponoviti u budućnosti. Svaku dobrotvornu delatnost kojom sam se oduvek bavila i kojom ću se baviti potpuno ću odvojiti od komercijalne delatnosti. Jer čak i ako je krajnji cilj dobar, ako nije bilo dovoljno kontrole nad komunikacijom, to može da generiše nesporazume - rekla je Kjara.

Svoje saradnje dovode u pitanje i Kokakola, brend sunčanih i dioptrijskih naočara Sofilo, ali se o svemu oglasila i premijerka Đorđa Meloni.

- Pravi uzori nisu uticajni ljudi koji prave šaku odeće ili pokazujući torbe, ili čak promovišu veoma skupe kolače da ubede ljude da će činiti dobra dela, a cena je samo za paprene honorare. Pravi uzori su oni koji izmišljaju, dizajniraju i proizvode tu italijansku izvrsnost - prenosi La Repubblica premijerkine reči, piše Jutarnji list.

Feranji nije odgovorila na uvrede, ali je njen suprug i reper Federiko Leonardo Lusija, poznatiji kao Fedez, stao u odbranu svoje supruge.

- Da li je pričala o nezaposlenosti mladih? Ne. Da li je pričala o finansijskom manevru na kojem rade sa svojom g***om koju još nisu završili? Ne. Da li je govorila o fiskalnom pritisku zemlje? Ne. Budite oprezni sa ljudima koji rade na internetu: to je prioritet našeg premijera - rekao je on, prenosi El Pais.

(Kurir.rs/Jutarnji/A.G.)

