PREMINULA GLUMICA IZ ČUVENE PORODICE UMETNIKA Imala 72 godine, doživela tragediju kada joj je nastradao sin koji se BORIO U SRBIJI

Glumica Mia Ferou je potvrdila putem emotivne objave na Instagramu da je njena sestra Tisa Ferou umrla u 72. godini.

Tereza ​​Magdalena 'Tisa' Farou bila je američka glumica i model poznata po filmovima kao što su "Winter Kills" i "Zombie Flesh Eaters".

Takođe se pojavila u klasiku Vudija Alena iz 1979. godine - komediji Menhetn, neposredno pre nego što je on započeo romantičnu vezu sa Mijom.

Mia (78) je slomljenog srca objavila da je njena sestra umrla „neočekivano“ i „očigledno u snu“ u sredu.

„Ako postoji raj, nesumnjivo je moja lepa sestra Tisa tamo dobrodošla“, napisala je Mia u svom dirljivom postu na društvenim mrežama.

"Bila je najbolja od svih nas - nikada nisam srela velikodušniju osobu s puno ljubavi. Volela je život i nikada se nije žalila. Nikad“, dodala je Mia.

„Bila je medicinska sestra 27 godina, divna sestra Stefi, Prudens i meni, odana majka Džejsonu, koji je umro u Iraku, Bridžit i malom unuku Kajloru koji su bili svetla njenog života“, napisala je ožalošćena sestra u četvrtak.

„Umrla je neočekivano juče ujutru. Očigledno u snu. Ovo je teško vreme za sve nas koji joj se tako duboko divimo i volimo“, zaključila je ona.

Rođena u Los Anđelesu 1951. godine, šest godina posle Mije, Tisa je bila najmlađa od sedmoro braće i sestara rođenih u ovoj holivudskoj porodici. Njihov otac je bio reditelj Džon Ferou, koji je bio ko-scenarista Oskarom nagrađenog filma oko sveta za osamdeset dana iz 1956. sa Dejvidom Nivenom i Širli Meklejn u glavnim ulogama.

Njihova majka je bila Morin O'Salivan, najpoznatija po ulozi Džejn u filmu "Tarzan" kog je glumio Džoni Vajsmiler i to u čak šest filmova iz 1930-ih i 1940-ih.

Tisa je napustila srednju školu u prvoj godini i ušla u porodični posao, radeći kao glumica sa ograničenim uspehom.

„Nemam prednosti“, rekla je za Njujork tajms 1970. godine, šest godina nakon što se Mia proslavila ulogom u sapunici Pejton Place.

„Provela sam dugo vremena tako što sam išla po gradu pokušavajući da dobijem koju audiciju za reklame, a nisam je dobila. Uvek bih naletela na neku karijernu ženu koja me nije volela jer nije volela moju sestru Miju - rekla je Tisa.

Mia je do tog trenutka postala rasadnik kontroverzi zbog svog propalog braka sa drastično starijim Frenkom Sinatrom, kao i vanbračne trudnoće od strane proslavljenog kompozitora i dirigenta Andrea Previna.

Tisa, koja je sebe sa žaljenjem nazivala „debelom u porodici“, imala je 18 godina kada je debitovala na filmu u drami o punoletstvu "Homer" iz 1970. godine, koja je smeštena u pozadini rata u Vijetnamu.

Njena karijera je nastavila da obećava i početkom 1970-ih, kada je glumila sa francuskom filmskom zvezdom Žan-Lujom Trintinjanom u krimi drami "And Hope To Die" i Ričardom Prajorom u erotskoj romansi "Some Call It Loving".

Dok je Mia napredovala u Holivudu, Tisa je radila projekte u inostranstvu, poput italo-kanadskog filma "Čudne senke u praznoj sobi". Kod kuće u Americi, Tisa je glumila sa Harvijem Kajtelom u dugometražnom debiju Džejmsa Tobaka Prsti, i sa Morganom Ferčajldom u TV horor filmu "The Initiation Of Sarah".

U Italiji je napravila zapaženu popularnost u horor žanru sa filmom Zombi 2 iz 1979. i kanibalskim filmom Antropophagus iz 1980. godine.

Na kraju, Tisa je napustila šou biznis i radila 27 godina kao medicinska sestra, navodi se u čitulji koju je Mia objavila na društvenim mrežama.

Na ličnom planu, Tisa se udala za filmskog producenta Terija Dina, sa kojim je dobila sina Džejsona i ćerku Bridžit.

Porodicu je 2008. pogodila tragedija kada je Džejson umro od neborbenih posledica u Bagdadu posle dve decenije služenja u vojsci.

„Dobrovoljno se javio za svaki rat koji je bio u njemu, bilo da je to Haiti, Srbija, Bosna“, rekla je Teri za Asošijeted pres nakon Džejsonove smrti.

Prema informacijama dostupnim na Find A Grave, obdukcija je navodno otkrila da Džejsonov sistem sadrži visoke nivoe antidepresiva Citaloprama, za koji je Teri rekla da mu je propisan za posttraumatski stresni poremećaj.

