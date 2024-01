ZBOG OVIH GOLIH FOTKI SU DŽEKI KENEDI ZVALI "ŽBUN OD MILION DOLARA" Iza svega stoji ponižavajuća ZAVERA, a na njima se SVE VIDELO

Fotografije na kojima je Džeki Kenedi Onazis potpuno gola snimljene su na plaži na grčkom ostrvu Skorpios 1972. godine, i skandalizovale su javnost tog vremena.

Ona je na njima skroz naga, a jasno se vidi svaki delić njenog tela, pa čak i najintimnija zona. Uz to, sasvim je nesvesna da je meta paparaca. Škakljive fotografije isplivale su u trenutku kada golišavi prizori na filmu ili u modnim magazinama nisu bili uobičajeni ni od glumica ili manekenki, a kamoli od dama koje su pripadale najvišim društvenim krugovima.

Fotografije Džeki Kenedi su se širile po časopisima i novinama širom sveta, ali je tek 2014. javnost saznala istinu koja stoji iza njih, a koja je još šokantnija od samih slika! Naime, fotografije su bile deo agresivne klevetničke kampanje njenog tadašnjeg supruga, grčkog tajkuna Aristotela "Arija" Onazisa, i on sam je obavestio paparace o tačnoj lokaciji svoje žene.

Takvi navodi izneti su u knjizi Kristofera Andersena "The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved", a koja predstavlja pre svega biografiju Džekinog sina, Džona Kenedija, ali ujedno donosi i sočne detalje o bivšoj prvoj dami Amerike.

U knjizi je opisano kako je Aristotel Onazis maltretirao Džeki - stalno ju je ismevao nazivajući je "Udovica", i kontinuirano je koristio svoje kontakte sa novinarima kako bi je javno ponižavao jer se nije ponašala onako kako je on očekivao. Njihov brak bio je prepun neverstva, distance i prezira, a Onazis je tokom braka godinama imao aferu sa operskom pevačicom Marijom Kalas i to čak nije ni krio!

Par je stao na ludi kamen 1968. godine, nakon što se milijarder aktivno udvarao slavnoj Džeki i obasipao je pokolonima i izjavama ljubavi. Ipak, njenim prijateljima i porodici od početka je bilo jasno da Ari nije čovek za nju.

Anderson u knjizi opisuje koban trenutak u braku ovog para: umoran od toga da Džeki neprekidno tuži medije zbog narušavanja privatnosti, Aristotel je desetorici fotografa dao detaljnu mapu i vreme kada će ona otići na plažu na Skorpiosu.

Fotografije koje su tom prilikom nastale Džeki su donele nadimak "Žbun od milijardu dolara", a njenoj deci godine i godine maltretiranja od strane javnosti. Ne znajući da njen muž lično stoji iza čitave zavere, zahtevala je od njega da tuži svaku publikaciju koja je objavila fotografije.

Umesto toga, on je otišao kod svog advokata i podneo zahtev za razvod, iako se par zapravo nije uspeo da se razvede pre nego što je Onazis umro 1975. godine. Nastavio je da se viđa sa Marijom Kalas sve dok nije preminuo, a svo njegovi prijatelji tvrdili su da je Marija bila prava ljubav njegovog života.

Skandal sa fotografijama bio je poslednji udarac u nizu javnih rasprava koje su supružnici vodili.

"Spavam sa Marijom Kalas, spavam sa Džeki Kenedi - i prokleto sam bogat"

Kada su 1970. na svetlost dana isplivala privatna pisma koja je Džeki pisala političaru i bivšem ljubavniku Rosvelu Gilpatriku, Ari nije bio spreman da podrži svoju suprugu, posebno jer je jedno od pisama bilo napisano svega par dana pre njihovog venčanja.

"Najdraži Ros, rekla bih ti pre nego što sam otišla, ali onda se sve odigralo mnogo brže nego što sam mislia. Video sam negde šta si rekao i bila sam dirnuta - dragi Rose - nadam se da znaš šta si bio, šta jesi i šta ćeš uvek biti za mene. Sa ljubavlju, Džeki", pisalo je u jednom od pisama.

To je razbesnelo Onazisa.

"Ariju nije smetalo da ga prikazuju kao neotesanog kretena, lopova, prljavog starca... Ali ideja da bude predstavljen kao "rogonja" u javnosti... to je bio najteži udarac njegovoj muškosti", piše u knjizi.

Nakon što su se pisma pojavila, večerao je sa Marijom Kalas u javnosti i obavestio je fotografije gde će i u koje vreme biti sa grčkom divom. Bio je potpuno svestan da će slike sa Marijom, "njegovom pravom ženom", kako ju je zvao", obići sve američke medije.

Džeki je na potez svog muža odgovorila tako što je krenula u isti restoran kao i Ari, te sela za isti sto kako bi večerala sa njim, stavljajući tako do znanja Mariji ko je "glavni".

A Onazis je očito uživao u tome da se žene bore za njegovu naklonost. Hvalio se svojim umećima, a jednom prilikom rekao je Džoniju Majeru: "Svi znaju tri stvari o Aristotelu Onazisu. Spavam sa Marijom Kalas, spavam sa Džeki Kenedi - i prokleto sam bogat".

