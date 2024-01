"ZNATE LI KO MI JE NAJVIŠE POMOGAO TADA?" Sofija Vergara konačno progovorila o RAZVODU koji je šokirao svetsku javnost

Malo više od pola godine nakon razvoda od Džoa Manganijela, glumica Sofija Vergara spremna je da otkrije šta se dogodilo.

U intervjuu za CBS Sunday Morning priznala je da je očekivala medijski vrtlog koji je nastao kada su u junu 2023. godine u javnost dospele vesti o razvodu para. Na pitanje kako je "preživela" medijsku pažnju glumica je rekla da je uspela upravo zahvaljujući - novinarima.

- Moram da istaknem da su novinari bili vrlo ljubazni. Mislila sam da će izmišljati stvari, jer znam kako to obično biva, ali samo su na neki način prepričali šta se dogodilo, i to je bilo to - objasnila je. Nakon što je prošla kroz taj težak period, Vergara je rekla da je uspela zaista da promeni svoj fokus. Kako je pojasnila u intervjuu za People - nastavila je dalje.

Slavna 51-godišnjakinja je u proteklih nekoliko meseci fotografisana s ortopedskim hirurgom Džastinom Salimanom u više navrata, a Manganijelo je takođe viđen s glumicom Kejtlin O'Konor.

Podsetimo, Manganijelo je podneo zahtev za razvod, navodeći "nepomirljive razlike" kao razlog njihovog razdvajanja. Naime, kao datum razlaza je naveden 2. jun. Međutim, više izvora je reklo za Page Six da su njih dvoje vodili odvojene živote "jako, jako dugo". Iako Vergara i Manganijelo nisu otkrili konkretne razloge svog razlaza, više izvora je podelilo da je to imalo veze s njegovom željom da ima decu.

- Doneli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštovanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo ovom novom fazom naših života - rekli su u zajedničkoj izjavi prilikom razvoda.

