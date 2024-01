SLOBODA MIĆALOVIĆ I VOJIN ĆETKOVIĆ U DOMU BALAŠEVIĆA: Porodično okupljanje raznežilo obožavaoce, a tu je i mala Vera (FOTO)

Prijateljstva na javnoj sceni nisu tako česta pojava, a svaki put kada poznate ličnosti podele fotografije sa kolegama privuku dosta pažnje obožavaoca, ali i pozitivnih komentara.

Malo porodično okupljanje proteklog vikenda organizovali su članovi porodice Balašević (Aleksa i Nikolina) i Ćetković (Vojin i Sloboda Mićalović). Delić atmosfere podelili su na društvenim mrežama i oduševili obožavaoce.

Na slici koju je Aleksa Balašević podelio na društvenoj mreži Instagram, pozirao je sa suprugom, koja je u naručju držala njihovu ćerku Veru i sa slavnim glumačkim parem.

Ako je suditi po fotografiji, raspoloženje je bilo na zavidnom nivou.

Vojin zvezda filma Alekse Balaševića

Inače, Aleksa Balašević, sin Đorđa Balaševića, snimio je film po pesmi svog oca "Čovek sa mesecom u očima", koji nosi naziv "Megan". Jednu od uloga poverio je upravo Vojinu Ćetkoviću.

Kako je ranije izjavljivao Aleksa Balašević, koji je producent ovog ostvarenja, izbor glumca bila je želja njegovog oca. Vojin će tumačiti lik trenera borilačkih veština.

Glavne uloge igraće Viktor Savić i Aleksandar Radojičić, ali i jedna holivudska zvezda, otkrio je ekskluzivno za Kurir najmlađi član umetničke porodice.

- Kao što sam rekao krajem aprila, održaće se jubilej Megdana i ujedno konferencija i prezentacija filmske ekipe koja treba da počne s radom u oktobru ove godine. Film će biti spreman za bioskope na proleće ili leto 2023. godine. U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu krajem aprila prezentovaćemo glavne uloge, reditelja, producente i posebno onog ko će igrati "čoveka sa mesecom u očima".

- Tatina publika ne može da dočeka taj momenat, a mi imamo veliki teret da uloga lika iz očeva pesme ostane večna. S obzirom na to ko će biti glumac i ko je bio Đoletova želja, mislim da nema greške - rekao je Aleksa ranije za Kurir.

Đoletova želja, velika... I jedina očigledno ispravna odluka

Naslednik čuvenog kantautora nekoliko puta je zaintrigirao publiku slikama sa seta filma, a jednom prilikom podelio je i fotografiju na kojoj je Ćetković uz simpatičan opis.

- Vojin Ćetković je " Čovek sa Mesecom u očima". Đoletova želja, velika... I jedina očigledno ispravna odluka. Rekao mi je " Znaš kako, nije svet baš premali kao što nekom odgovara. A ni ja nemam vremena da zalazim da li bi neko sa nekog Grenlanda ili Seula to bolje izveo, Vojin je naš, pesma je naša ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pesmu odslušati a kamoli ulogu izvesti, Ćetko mi se uvek činio da one preteške stvari prihvata kao izazov, i da to posle ne prebacuje već čuva u nekom svom trofejnom folderu. On pogledom može svašta da proizvede, mislim da mu neće biti preterani problem da proizvede i taj mesec. On je ogroman glumac ali pre svega je ono na šta ćeš veoma retko naletati, on je od onih ljudi sa kojima može čovek da sedne...".

Uloga iz tatine pesme "Čovek sa Mesecom u očima" u filmu predstavlja ratnog veterana trenutnog borilačkog trenera koji jedino u sportu vidi 1% želje za životom. U pesmi, knjizi i tatinoj istinitoj priči on ima različita zanimanja. Nije ovo samo filmska uloga već i most, most izmedju svih gradova i država u regionu a i u svetu, most koji nosi poruku da je za normalnog čoveka svaki rat izgubljen... Od Vukovara do Hirošime, Bejruta... Nek barem na sekund umiri region a kamoli svet. Snimanje počelo u Srbiji, preko Slovenije završavamo u Moldaviji. Hvala svetskom reditelju i ko-producentu Todoru Chapkanovu na svemu - napisao je Aleksa na instagramu.

