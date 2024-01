DA JE NIJE SRBIN ZAVEO, NAJLEPŠA DEVICA BI SADA BILA ČASNA SESTRA: Bibliju sa sobom nosi svuda, a nevinost je čuvala do braka

Slavna manekenka Adrijana Lima povukla se iz javnosti, nakon što je svako njeno izdanje na velikim dešavanjima naišlo na osudu ljudi. Čak ni na Instagramu nije aktivna, a mnogi smatraju da čuvena lepotica jednostavno više nije mogla više da izdrži pritisak ljudi.

Šuška se da će verovatno napraviti bum kada svoju liniju potpuno dovede u red, kao i lice za koje se mesecima unazad šuška da ga je uništila botoksom i filerima.

foto: Fernanda Bareggi / Splash / Profimedia

Veruje se da će vratiti na Instagram tek kada potpuno sredi rezultate loših zahvata i dodatno smrša, s obzirom da je i sama istakla da joj je cilj da što pre liniju vrati na staro, a iako brojni obožavatelji smatraju da ne treba da je dotiču negativne reakcije ljudi, ujedno smatraju i da je ovakav potez dobra stvar za njeno mentalno zdravlje.

Slavna manekenka deo je modne scene decenijama, i prosto je neverovatno koliko se danas njen uspeh osporava i to samo zato što ne izgleda kao u doba najveće slave, iako je i dalje jedna od najlepših žena sveta.

Zanimljivo je i da je Lima zapravo svojevremeno umalo otišla drugim putem i svoj život posvetila veri. Lepotica koja ostavlja bez daha gdegod da se pojavi, zapravo je odrasla u veoma religioznoj porodici, a veru je zadržala do dana, današnjeg. Iako se poslednjih godina i te kako polemisalo o njenom izgledu, te su čak i brojni svetski hirurzi komentarisali njeno lice i telo tokom poslednje trudnoće ali i nakon, s obzirom da je svaki put izgledalo drugačije.

Tako se smatra da je usne povećala hijaluronom, ali i da je imala druge filere na licu kako bi održala mladolikost koja je izuzetno bitna za posao kojim se bavi.

Takođe, odavno se spekuliše i da je grudi nakon prve dve trudnoće povećala i zategla, ali je, kao i sve ostalo, radila tako da deluje prirodnije. Sa drge strane, Adrijana je oduvek bila "Spartanac", te je neko ko iz teretane nije izlazio, zbog čega je, čak i tokom treće trudnoće čak do devetog meseca imala pločice na stomaku.

Međutim, iako pleni seksepilom gde god se pojavi, vrlo je posvećena svojoj veri. U modnim krugovima je opšte poznato da Adrijana nosi Bibliju u bekstejdž, te se moli pre nego što izađe na pistu.

foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Manekenka je zapravo imala veliku želju da postane časna sestra, prema pisanju stranih medija. Kako se navodi, veoma je spiritualna, veruje u energiju, prirodu i duhove.

Rekla je da se, kada je bila mlađa, stidela da bude u društvu momaka, i da se nije poljubila sve do 17. godine. U intervjuu za "GQ", u aprilu 2006, rekla je da je još uvek devica.

- Nameravam da ostanem nevina do braka. Momci koji su sa mnom moraju to da prihvate, jer je to moj izbor - istakla je, a "GQ" ju je tada svojevremeno proglasio "najpopularnijom devicom na svetu".

Sve se promenilo kada je u njen život ušao Marko Jarić koji je brazilsku lepoticu kasnije i oženio, a potom su tokom braka dobili i dve ćerke.

Iako su se razveli, ostali su u odličnim prijateljskim odnosima. Lima sada ima novi život uz filmskog producenta Andrea Lemarsa kojem je pre više od godinu dana rodila sina.

foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Pre nekoliko meseci se vratila i modelingu iako je isprva tvrdila da sa tim neće žuriti, te da ne želi da svoje telo izlaže stresu i smrša prebrzo. A onda, kao da je preko noći promenila mišljenje bacivši se na preteške treninge kakve nemaju ni vojnici specijalnih jedinica.

Manekenka se potpuno povukla iz javnosti, te ostaje da se nadamo da će se slavna lepotica ipak uskoro vratiti na mreže lepša nego ikad.

(Kurir.rs/Wanted/A.G.)

Bonus video:

00:10 ADRIJANA LIMA SLAVI UZ NAŠU MUZIKU: Hit Lepe Brene iznenadio je sve