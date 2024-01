OGLASILI SE DOKTORI O ZDRAVSTVENOM STANJU KEJT MIDLTON: Isplivali novi detalji o princezinoj operaciji i evo koliko je OZBILJNA

Princeza od Velsa Kejt Midlton nalazi se od prekjuče u londonskoj bolnici (The London Clinic) gde je podvrgnuta operaciji abdomena, saopštila je Kensingtonska palata dodavši da je hiruški zahvat protekao uspešno i da će supruga princa od Velsa ostati u bolnici 10 do 14 dana, dok je savet lekara da oporavak traje od 10 do 14 dana. Oglasiili su se nakon toga insajderi sa dvora a onda i lekari koji su dali svoj sud o njenom zdravstvenom stanju.

foto: James Whatling / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kejt Midlton se oseća dobro nakon operacije, prema rečima insajdera iz Palate. Nakon uspešne operacije oporavak dobro teče. Nije hitno prebačena u bolnicu i njeno stanje se nije razvilo tokom vikenda, prema izveštajima.

Nejasno je koja je tačna priroda operacije, Palata ne ne želi da otkrije bilo kakve detalje u vezi sa tim. Ipak, nije isključena mogućnost da će sama princeza odlučiti da o tome javno progovorii u budućnosti.

Reč lekara

Doktorka opšte medicine Zoe Vilijams rekla je za The Sun sledeće: "Ovo bi moglo da bude nešto što ju je mučilo ceo život i što nije stigla da reši ili je u pitanju problem koji je nedavno izašao na videlo.

foto: Mario Pietrangeli / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dve nedelje u bolnici je duže nego što bismo inače očekivali, ali ona nema uobičejen život. Ona je buduća kraljica pa su lekari dodatno oprezni. Svi se nadamo da je reč o nečem manjem i da je operacija jednostavna, ali oprez jeste mudra odluka. Sa bilo čim medicinskim ne možete da budete potpuno sigurni kako će se stvari odvijati.

Najvažnije je da ima dovoljno vremena za oporavak i da to nije previše stresno za nju i njenu porodicu".

Oglasila se i dr Debora Li iz Dr Fox Online Pharmacy i za The Express rekla sledeće: "Nakon operacije abdomena većina pacijenata ostaje u bolnici četiri do sedam dana. Nakon laparoskopske operacije to se smanjuje na dva do četiri dana.

foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Jako sve zavisi od toga šta je tačno urađeno. Ako pacijent mora da bude na intenzivnoj nezi, verovatno će boravak u bolnici biti znatno duži. Može da prođe dva meseca ili duže da se pacijent nakon toga oseća prijatno i da može da se normalno kreće".

Roditelji Kejt Midlton Kerol i Majkl Mildton kao i sestra Pipa i brat Džejms Mildton spremni su da se okupe i da pomognu tokom njenog oporavka u domu u Vindzoru. Princ Vilijam odložio je sve službene dužnosti i brinuće o deci.

foto: The Telegraph-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kejt Midlton je devetog januara napunila 42 godine što je dvor obeležio zvaničnom čestitkom na mrežama. Princeza je inače dobrog zdravlja, ali je 2012. bila primljena u bolnicu dok je bila trudna zbog hiperemeze gravidarum, teške jutarnje mučnine. Taj problem mučio ju je i u drugoj i trećoj trudnoći.

Kejt je kao i ostali članovi porodice, imala turbluentnih poslednjih nekoliko godina, kraljica Elizabeta II umrla je 2022. Nakon toga ona se prilagođavala novoj tituli. Na sve su se nadovezali i brojni skandali između dinastije i Megan Markl i princa Harija, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

02:02 OSAM PACIJENTKINJA IZ KLADOVA SUMIRALE UTISKE OPERACIJA NA NAJSAVREMENIJI NAČIN! Stručnjak podučavao kolege iz istočne Srbije