"UZIMALA SAM KOKAIN NA SNIMANJU": Sofija Vergara ŠOKIRALA svet izjavom! Otkrila kontroverzne detalje sa seta VIDEO

Glumica Sofija Vergara otkrila je da ju je reditelj Andres Baiz učio kako da puši cigarete i uzima kokain. Reč je, kazala je Vergara u ‘Jimmy Fallon Showu‘, o mini seriji ‘Griselda‘ u kojoj ona igra Griseldu Blanko, kolumbijsku krijumčarku droge, prenosi UNILAD.

"Nisam ništa znala. Naučio me kako da pušitm. Naučio me kako da uzimam kokain. Puno me toga naučio", kazala je glumica, a onda se voditelj, ali i publika u studiju, nasmejala. Neverovatno je, dodala je, to što ima 51 godinu i ne zna ni kako zapaliti cigaretu.

"Nikad nisam uzimala kokain. Bilo je to super iskustvo", rekla je Vergara, ali objasnila je da je kokain koji je uzimala bio lažan, kao i cigarete.

Nova Netfliksova drama u šest delova, koja bi se trebala početi prikazivati krajem januara, baviće se životom i kriminalnom karijerom Griselde Blanko. Neki veruju da je bila upletena u više od 200 ubistava. Osuđena je 1985. godine na 15 godina zatvora, nakon čega su je 2004. godine pustili i deportirali u Kolumbiju. Na kraju joj je 2012. godine presudio naoružani muškarac na motociklu dok je izlazila iz mesare te je tako umrla.

