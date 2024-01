OVA OSTVARENJA ĆE BITI NOMINOVANA ZA OSKARA: Jedan film će možda odnesti sve POČASTI (VIDEO)

Nakon godine najnovijih i briljantnih filmskih ostvarenja u kojima je publika uživala i koje je redovno komentarisala kako na društvenim mrežama, kroz razne medije, tako i između sebe, očekivano, kao i svake godine, slede nominacije za Oskara, a potom i sama dodela Oskara.

Ove godine nominacije će se održati u utorak, 23. januara.

Najbolja fotografija

Karin Džejms smatra da postoje samo četiri filma koja imaju šansu da pobede u okviru ove nagrade, a to su „Oppenheimer“ i „Killers of the Flower Moon” zajedno sa „Poor Things“ i „Barbie“. U konkurenciji za moguće nominacije su i: „The Holdovers“, „American Fiction“, „Anatomy of a Fall“, „The Zone of Interest“ i „Maestro“.

Nikolas Barber smatra da je u poslednje vreme Oskar naročito vrednovao nezavisne filmove, ali da će ipak ove godine dominirati hitovi sa velikim budžetom, kao što su „Oppenheimer“, „Killers of the Flower Moon“, „Maestro“, „Barbie“ i „Poor Things“.

Najbolji režiser

Pomenuta kritičarka navodi da je Skorseze glavna konkurecija Nolanu, „zajedno sa Gretom Gervig i njenim hitom od milijardu dolara, ‘Barbie’, koji je bogat maštom, i Jorgosom Lantimosom i njegovim blistavim ‘Poor Things’ filmom“.

„Martin Skorseze i Kristofer Nolan su zagarantovano nominovani za njihove tročasovne nefikcione sage, redom, ‘Killer of the Flower Moon’ i ‘Oppenheimer’ „, siguran je Nikolas Barber.

Najbolji glumac

Kritičarka Džejms misli da je sigurna stvar kad je u pitanju nominacija Kilijana Marfija, zajednom sa Polom Đamatijem, sa čim se slaže i Barber.

Najbolja glumica

Džejms smatra da je ovo trka između „dva neverovatna, potpuno drugačija nastupa“ Lili Gledston i Eme Stoun, dok Barber napominje da se nikad ne zna šta će biti, ali izdvaja njih četiri: Lili Gledston, Keri Maligan, Emu Stoun i Margo Robi.

Najbolji sporedni glumac

Robert Dauni Mlađi, Rajan Gosling, Robert de Niro neki su od glumaca koje spominje Džejms. Komentariše i to da „uobičajena mudrost Oskara kaže da se dva kandidata iz jednog filma međusobno poništavaju, ali pošto nije verovatno da će ijedan pobediti, čak oba mogu biti nominovana od strane strateških glasača“.

Barber smatra da Rajan Gosling treba da bude nominovan, dok za Daunija Mlađeg misli da će biti nominovan samo zbog „ziliona dolara koje je doneo Dizniju“. Kaže da bi Robert de Niro mogao biti prepoznat zbog svoje uloge negativca, i da čak „kritičari koji su imali probleme sa ‘May December’ „, izdvojili su Čarlsa Meltona.

Najbolja sporedna glumica

Devajn Džoj Randolf je već osvojila veliki broj nagrada, napominje Džejms, pa je sigurna da će ona odneti pobedu i u ovom slučaju. Sa verovatnoćom nominacije izdvaja i Danijel Bruks i Emili Blunt. Što se tiče ostalih, smatra da taj deo već spada u domen nepredvidivosti.

Za Barbera ova kategorija je varljiva, jer „jer najveći filmovi ove godine nisu imali mnogo sporednih uloga za žene koje bi privukle pažnju“. Dok navodi svoje pretpostavke o određenim nominacijama pronalazi njihove uzroke u nekim drugim razlozima, poput toga da će Emili Blunt biti nominovana samo zbog samog uspjeha „Oppenheimera“, a Danijel Bruks „delom zbog toga što je bila nominovana za Tonija kada je igrala ulogu na Brodveju“.

Kada govori o ostalim glumicama, Randolf naziva srcem i dušom „The Holdoversa“, a pozitivno gleda i na Džodi Froster. Na peto mesto stavlja Rozamund Pajk.

