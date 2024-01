POZLI JOJ KAD POMISLI DA JE SPAVALA SA HEFNEROM! Bivša Plejboj zečica U CELIBATU JE ŠEST GODINA: "Uradila sam užasnu stvar"

Bivša devojka Hjua Hefnera, koji je preminuo 2017. u 91. godini, Kendra Vilkinson u novom intervjuu izjavila je da joj je Plejboj uništio život.

Kendra Vilkinson imala je 18 godina kada se uselila vilu sa 60 godina starijim dečkom. Njena veza s Hefnerom omogućila joj je da učestvuje u rijaliti seriji "Girls Next Door". Iz današnje tačke na prošlost gleda namgrđeno jer je priznala da joj je teško kada se priseti ranijih događaja.

- Morala sam da se suočim sa svojim demonima. Pejlboj mi je stvarno zabrljao ceo život - rekla je nedavno u intervjuu za "People".

Vilkinson je pokušavala da započne novi posao s nekretninama, ali se stalno pitala da li će "uspeti" i šta radi "pogrešno" u životu, pa joj ništa ne ide od ruke. Još jedan od poslovnih udaraca koji ju je zadesio bio je kada njena serija "Kendra Sells Hollywood" otkazana posle druge sezone dok je pokušavala da se fokusira na dvoje dece.

- Bilo mi je strašno kad sam prolazila kroz to. Nisam se fokusirala na sebe ili svoje mentalno zdravlje. Tada sam bila samohrana majka, a sada sam godinama sama. Osetila sam kako se sve oko mene ruši - rekla je i dodala:

- Pokušavala sam to sama da ispravim, ali nije išlo. Izolovala sam se, skrivala, krivila sam sebe, krivila svet. Sve je izmicalo kontroli i osećala sam kao da nisam bila dovoljno jaka da preživim.

Vilkinson je priznala da je uzimala narkotike kada je imala 15 godina i da se borila s depresijom pre i tokom boravka u vili.

- Mnogo sam pila. Bila sam tamo samo da bih se zezala, budimo realni. Nisam bila tamo da bi mi Hju Hefner bio dečko - rekla je.

Ispričala i kako se osećala objekitvizovano od malih nogu, a boravak u vili znatno je uticao na njeno samopouzdanje.

- Mrzela sam svoje grudi, svoje telo, svoje lice. Došla sam do te tačke kada sam počela da mrzim samu sebe. Gledajući unatrag, zapitala se: 'Zašto sam se imala odnose s Hefnerom u tim godinama? Zašto sam to uradila? Zašto sam uopšte otišla u vilu? Zašto sam dobila velike grudi? Zašto sam seks simbol? Zašto sam izblajhala kosu? Zašto sam si to uradila? Zašto? - dodala je Vilkison koja još uvek traži odgovore na ta pitanja, ali sada se usresredila na otpuštanje "vrtloga užasnih stvari".

Bivša Plejboj zečica rekla je i da oseća toliko srama zbog svog statusa seks simbola da se suzdržala od odnosa nakon razvoda od Hanka Basketa 2018. godine.

- Prošlo je mnogo vremena otkako sam imala odnose. Zato što sam se i ja stidela svoje seksualnosti. Svi me vide kao seks ikonu, pa sam se stidela i klonila svega što je ima veze sa seksom. U celibatu sam šest godina - tvrdi Kendra.

Vilkison je sada spremna ponovno da pronađe ljubav koja će njenoj deci pružiti bolji život nego što je ona imala.

- Pre godinu dana sa gađenjem gledala na svoje telo. Sada se osećam odlično. Ne izlazim, ne ispijam teklie svaki dan, ali stvarno sam se suočila sa sobom i svojim demonima. Osećam se kao da sam najbolja mama što mogu da budem. Svojoj deci dajem sve što imam. Dajem sebi sve što imam. Tako sam ponosna na sebe što sam se borila s tim i pronašla rešenje i dobila lečenje koje mi je bilo potrebno - zaključila je.

