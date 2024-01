S 15 GODINA IMALA ODNOSE U TROJE S ČOVEKOM OD 43: Bila san snova muškaraca, OTAC je zlostavljao, a je njenu sestru SILOVAO

Životna priča Nastasije Kinski, jedne od najlepših glumica svih vremena prepuna je detalja koji i danas intrigiraju javnost.

Mnoge njene filmske uloge, kažu kritičari, bile su više bazirane na telesnom izgledu nego na glumačkom talentu.

foto: Jochen Harder / ullstein bild / Profimedia

Svojom pojavom je uzdrmala i promenila do tada važeće standarde ženske lepote. Postala je seks simbol iako nije imala bujne grudi i zanosne obline. Proslavila se 1981. posterom čuvenog fotografa Ričarda Avedona za koji je pozirala gola “obomotana” zmijom, a javnost se zgražavala 1976. kada se kao maloletnica pojavila naga u filmu “To the devil a daughter”.

S ovim u vezu se dovode kontraverzni podaci o datumu njenog rođenja. Po američkim vlastima rođena je 1959. godine, dok je po podacima iz Nemačke rođena 1961. godine.

Roditelji su joj se razveli 1968. godine, posle čega je oca retko viđala. Zbog nezavidnog materijalnog položaja, sa majkom je bila primorana da živi u komuni u Minhenu.

foto: Heinz Browers / United Archives / Profimedia

Počela je da glumi sa 12 godina, a na filmu je debitovala 1975. u filmu Vima Vendersa “Pogrešan pokret”, gde glumi nemu devojku Minjon umesto glumice Lize Krauzer. Kada je imala 16 godina, Nastasja je napustila redovno školovanje, posle čega je pohađala školu glume kod čuvenog Lija Strazberga.

Nastasja se 1978. pojavila u erotskom filmu “Stay as you are” sa Marčelom Mastrojanijem. Produkcijska kuća “New Line Cinema” u Americi je film pustila decembru 1979. godine, koji je Kinskoj doneo veliku popularnost i na tom tržištu. Magazin “Time”je napisao: “Kinski je jednostavno očaravajuća, seksi i duhovna u isto vreme, a sve to sa jednom neizmernom lakoćom”.

foto: ETIENNE GEORGE / AFP / Profimedia

Privatni život

Nastasja je sa 15 godina započela romantičnu vezu sa čuvenim rediteljem Romanom Polanskim, koji je od nje bio stariji blizu 30 godina. Polanski je, podsetimo se, 1977. u Americi optužen za silovanje trinaestogodišnje devojčice. Iz Amerike je, ne sačekavši presudu, pobegao u Pariz i više nikada nije kročio na tlo Sjedinjenih Država, pa ni 2003. kada je osvojio Oskara.

Postoji priča koja opisuje njegovo upoznavanje sa Nastasjom. U oktobru 1976. u Minhenu Polanski se nakon prve probe Verdijevog “Rigoletta” u produkciji Bavarske državne opere uputio na večeru s jednim nemačkim kritičarom i dve devojke. Po završetku večere, njih četvoro su otišli u njegov hotelski apartman.

foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

Reditelj je s jednom od devojaka otišao u krevet, dok je druga zabavljala pozorišnog kritičara. Ali, kada se reditelj tokom noći probudio, video je da pomenutog novinara nema a da devojka s kojom se zabavljao imena “Nasta” spava na fotelji. Probudio ju je i pozvao na seks u troje, na šta je ona, kako se navodi, bez velikog oklevanja pristala. Kasnije je otkriveno i puno ime te devojke – bila je to Nastasja Kinski, mlada nemačka glumica. Tada je imala 15 godina, a Polanski 43 godine.

Polanski je 1994. godine o tome u intervjuu koji je dao čuvenoj TV voditeljki Dajani Sojer. Ona ga je pitala: “…šta je to bilo sa Nastasjom Kinski?” Na šta je on odgovorio: “Bila je mlada i bili smo u ljubavnoj vezi.” Ali u intervjuu koji je dala 1999. godine magazinu Gardijan, Nastasja Kinski je rekla da to nije bila ljubavna veza već bezazleni flert. Rekla je da je mogla da bude zavedena ali da do toga navodno nije došlo. U istom intervjuu je rekla da se osećala pored njega veoma cenjeno.

foto: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia

Krajem 70-tih, Nastasja Kinski je delila sobu u Holivudu sa tada još nepoznatom glumicom – Demi Mur. U svojim memoarima koje je objavila 2019. godine, Demi je o Nastasiji rekla: “Poznavale smo se i razumele kao retko ko.”

Nastasja ima troje dece iz tri različite veze. Prvo dete, Aljošu, dobila je 1984. godine iz veze sa glumcem Vinsentom Spanom. Samo 4 meseca kasnije, Nastasja se udala za egipatskog reditelja Musa Abrahima, sa kojim je dobila ćerku Sonju, 1986. godine. Brak se raspao u julu 1992. godine.

Od 1992. do 1995. godine, živela je sa čuvenim muzičkim producentom Kvinsijem Džounsom. Iako su živeli na različitim adresama, par je u vezi dobio ćerku, danas poznatu manekenku Kenju Kinski-Džouns.

foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

1997. godine je imala aferu sa oženjenim priducentom Džonatanom Krejnom, a pored njega bila je povezivana i sa Polom Šrajderom, Robom Louom, Džon Vojtom, Žerard Depardjeom, Dadlijem Murom, Milošem Formanom i Vesom Andersonom.

TAJNA KOJU JE DUGO KRILA

Nastasjin otac bio je nemački glumac Klaus Kinski, koji se razveo od njene majke Rut 1968, kada je Nastasja imala sedam godina. Nakon razvoda, oca je retko viđala, a on se ponovo oženio i dobio ćerku Polu i sina Nikolaja.

Stravične optužbe na račun Klausa najpre je u javnost iznela Pola, koja je tvrdila da ju je otac seksualno zlostavljao. U jednom intervjuu 2013. Nastasja je negirala da je i ona bila žrtva očevog seksualnog zlostavljanja, ali je priznala da ju je on maltretirao na druge načine, te da je jednom pokušao i da je seksualno napastvuje, ali da nije uspeo.

foto: Publicity Still / United Archives / Profimedia

- Uvek me je previše dodirivao, držao me je toliko čvrsto uz sebe da sam mislila da ne mogu da pobegnem. U to vreme imala sam četiri ili pet godina i živeli smo u Minhenu. Instinktivno sam prepoznala da to nije zagrljaj oca, već više od toga - rekla je ona i dodala:

- On nije bio otac. Čak 99 odsto vremena bila sam prestravljena u njegovom prisustvu. Bio je toliko nepredvidljiv da je porodica živela u konstantnom strahu.

Na pitanje šta bi mu rekla danas, kada bi imala priliku, odgovorila je:

- Uradila bih sve da mogu da ga smestim iza rešetaka doživotno. Drago mi je što više nije živ.

Klaus Kinski preminuo je 1991. godine. Njegova ćerka Pola šokirala je javnost kada je otkrila da je otac počeo da je zlostavlja kada je imala pet godina, a da ju je prvi put silovao kada joj je bilo devet. To se nastavilo do njene 19 godine.

