BRAČNI KREVET MU SLUŽIO ZA BLUDNIČENJE SA 14 ŽENA: Suprugu u javnosti BLATIO NAJGORE, a onda mu se jednim potezom OPAKO OSVETILA

'Zdravo svima, samo želim kratko da vas obavestim da smo se Majli i ja nedavno razišli i želim joj sve samo sreću i sve najbolje u nastavku života. Ovo je privatna stvar i ne nameravam da dajem daljnje izjave i komentare na tu temu', rekao je u avgustu 2019. Lijam Hemsvort.

Australijski glumac bio je osam meseci u braku s američkom pevačicom Majli Sajrus, a 20. januara 2019. su se i zvanično razveli. Upoznali su se 2009. na setu filma 'The Last Song', tri godine kasnije su se verili, a onda i raskinuli. Opet su se spojili 2015., a 2018. i tajno venčali. Činilo se kako njihovoj ljubavi nema kraja, ali u braku nisu izdržali.

foto: Profimedia

Nakon razvoda počelo je da se pričati kako ni Lijam ni Majli nisu bili verni, a kad je izašla osvetnička pesma 'Flowers' posvećena bivšem mužu, osvojila je prva mesta na brojnim muzičkim lestvicama. Većina je bila na strani pevačice jer je Majli snimila spot u vili u kojoj je živela s Lijamom, a u kojoj ju je navodno prevario s 14 žena.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U spotu je Majli nosila Lijamovo crno odelo koje je nosio na crvenom tepihu dok je pokraj njega pozirala Majli. Ništa ne bi bilo sporno da se pevačica nije pretvarala kao da liže glumca, koji joj je potom rekao: 'Možeš li se bar jednom pristojno ponašati?'

foto: Reuters

Pesmu je objavila na njegov rođendan, a u nju je uključila i stihove Bruna Marsa jer je pesmu 'When I Was Your Man' Lijam posvetio Majli na njihovom venčanju.

Lijam je trenutno u vezi s australijskim modelom Gabrijelom Bruks, s kojom je prvi put viđen u decembru 2019., a Majli je u vezi s muzičarem Meksom Morandom.

(Kurir.rs/Story.hr/T.B.)

