OVO SU NUMERE KOJE SE BORE NA TAKMIČENJU "PESMA ZA EVROVIZIJU": Odlučite ko je najbolji izbor da nas predstavlja u Švedskoj

Radio-televizija Srbije odabrala je 28 kompozicija koje će se takmičiti na festivalu „Pesma za Evroviziju 2024“ na kojem će biti izabran predstavnik Srbije na „Pesmi Evrovizije“ u Malmeu u maju ove godine.

Takmičenje "Pesma za Evroviziju", kao i prethodnih godina, imaće dve polufinalne i jedno finalno veče. Polufinalne večeri biće 27. i 29. februara, dok ćemo 2. marta odlučivati o tome ko će nas predstavljati u Švedskoj.

Danas u tačno u podne zvanično su se pojavile pesme koje se bore za počasno 1. mesto na ovom takmičenju. Evo kako zvuče pesme:

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Bojana x David – No No No

Marko Mandić – Dno

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Milan Bujaković – Moje tvoje

Hydrogen – Nemoguća misija

Kat Dosa – Tajni začin

Filarri – Ko je ta žena?

M.IRA – Percepcija

Saša Báša i Virtual Ritual – Elektroljubav

Hristina – Bedem

Kavala – Vavilon

Martina Vrbos – Da me voliš

Breskvica – Orlovo gnezdo

Ivana Vladović – Jaka

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Keni nije mrtav – Dijamanti

Zejna – Najbolja

Konstrakta – Novo, bolje

Iva Lorens – Dom

Zorja – Lik u ogledalu

Yanx – Kolo

Chai – Sama

Durlanski – Muzika

Nadia – Sudari

Džordži – Luna park

Filip Baloš – Duga je noć

Teya Dora – Ramonda

(Kurir.rs/A.G.)

Bonus video:

09:44 BEBA ME ŠUTIRALA DOK SAM PEVALA Marija Mikić otkrila zašto sebe smatra pobednicom Pesma za Evroviziju: IZDRŽALA ŠTO MNOGI NISU