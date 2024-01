"DOKTOR MI LAKTOM PRITISNUO STOMAK DA IZGURA BEBU! SLOMIO MI JE TRI PRŠLJENA"! Naša glumica prošla pakao: "Ne želim više da rađam"

Glumicu Ivanu Jovanović proslavila je glavna uloga u seriji "Greh njene majke", a publika je posle uloge Nede mogla da je vidi samo u pozorištu, dok nije napustila Srbiju.

Iako je svima ostala u sećanju kao simpatična mlada glumica, Ivana je danas žena koja ima izgrađenu karijeru, ali i srećnu porodicu, a jednom prilikom govorila je o porođaju, koji ne pamti po lepom.

- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije - ispričala je Ivana.

- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - rekla je tada glumica, koja se u međuvremenu razvela i odselila u Ameriku, gde je prvo živela u Los Anđelesu, a potom se preselila u Ajdaho.

- Živim u Los Anđelesu svoj san, ali ne onaj treš, nego bukvalno sanjam u svom krevetu, u svojoj kući na brdu Holivud. Pišem i kolumnu za jedan magazin. Pišem o svim temama koje me inspirišu. Svaki dan radim nešto novo, ali ima i nekih rutinskih stvari koje ujutru obavljam. Budim se, krećem na plažu da se bućnem pre posla. Plivam 20-ak minuta sama, nekada s fokama i pelikanima, a nekada pored Kejt Hadson, Dženifer Bils, Runi Mare, Skarlet Johanson. Sve sam ih videla i verujte mi da su Srpkinje mnogo lepše - istakla je ona svojevremeno za "Gloriju".

- Sa plivanja idem pravo na posao, na koji uvek kasnim tačno 13 minuta. Tri dana radim u restoranu kao kreativni ivent menadžer. Taj posao obožavam. Moj šef kaže da uvek prekoračim liniju zdravog razuma i da bi me do sada sto puta otpustio da me gosti ne obožavaju. Preostala dva dana u radnoj nedelji samo dva sata dnevno držim časove joge - otkrila je Ivana, koja nije htela da ide na audicije za filmove i serije, jer joj gluma nije bila prioritet:

- Nisam ni probala da glumim, nisam otišla ni na jednu audiciju. Nekoliko interesantnih uloga sam morala da propustim jer nisam bila u mogućnosti da dođem u Beograd, pošto pet godina nisam smela da izađem iz Amerike jer sam čekala američko državljanstvo. Ali, ne žalim! Moj sin Viktor i ja delimo život sa našim omiljenim Amerikancem, koji se zove Rajan Kunc.

Ivana se tada oglasila iz malog mesta u američkoj državi Ajdaho, gde se preselila.

- Ćao! Nismo se videli osam godina. Izvinjavam se ako sam razvila akcenat, al’ to se dešava sa nama koji smo se odselili iz Beograda. Živim u prelepom Ajdahu trenutno. Ja, u stvari, mogu da kažem da živim u celoj Americi! Stalno putujem! Živela sam sedam godina u Los Anđelesu, sada sam se preselila u Ajdaho, u prelepu, fenomenalnu, planinsku atmosferu! Živim kao u 18. veku! - rekla je tom prilikom.

