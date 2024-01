OPERACIJA KEJT MIDLTON ČUVALA SE U STROGOJ TAJNOSTI I ZA ČLANOVE PALATE: Princeza je INSISTIRALA na tome, a ovo je glavni razlog

Kejt Midlton imala je prošle nedelje operaciju abdomena u privatnoj londonskoj bolnici, ali je to bila tajna i za određene članove Kensingtonske palate, trvde stručnjaci za britanski dvor za Fox News Digital. Šta je bio razlog tolike misterioznosti pored očigledne želje da javnost ne sazna za to sve to trenutka kada je saopštenje postalo neizbežno?

"Samo nekoliko dana pre objave razgovarala sam sa izvorima bliskim porodici i nisu dali bilo kakve naznake da se išta sprema", rekla je Šeron Felton Spens za Fox News Digital nakon izveštaja u kojem se navodi da je operacija Kejt Midlton bila iznenađenje za bliske osobe. kraljevskoj porodici.

Napomenula je da veruje saopštenju pa je dodala da princeza "bitna za zdravlje i dobrobit monarhije. "Ona je majka budućeg kralja. Ona je partnerka budućeg kralja. Ketrin je stabilnost, normalnost i toplina porodice za sledeće dve generacije. Ona je takođe neprocenjiva za instituciju, budući da je dosledno rangirana kao jedan od najpopularnijih članova."

Autor knjige "The King: The Life of Charles III" Kristofer Anderson sugerisao je da glavni razlog zašto je princeza od Velsa prećutala svoju predstojeću operaciju jeste njeno troje dece.

"Kejt za početak veoma drži do svoje privatnosti, ali svakako je najviše zabrinuta kako će sve to uticati na njenu decu. Ona očigledno ne želi da se deca brinu niti da se plaše. Kada imate godina kao Džordž (10), Šarlot (8) i Luj (5), zastrašujuće je videti roditelja kako ide u bolnicu. To je jedan od glavnih razloga, ako ne i glavni razlog zašto je Kejt nastojala da umanji značaj operacije.

Nažalost, iznenadna objava i misterija koji obavija princezino stanje samo su raspirili vatru nagađanja i tračeva. Verovatno bi bilo bolje da je palata jednostavno opisala prirodu operacije i da se na tome završilo. Sve dok to ne učine, glasine će kružiti. Uporedite ovo sa operacijom prostate koja čeka kralja. Da je Čarls otišao u bolnicu na'planiranu operaciju bez daljeg objašnjenja, možete da budete sigurni da bi nastala pometnja".

