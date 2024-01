NISU MOGLI DA DIŠU JEDNO BEZ DRUGOG, A UNIŠTAVALI SU SE SVAKIM DANOM SVE VIŠE: O njihovom TOKSIČNOM BRAKU brujao je ceo Holivud

Kada su Kim Besindžer i Alek Boldvin objavili pre nekoliko decenija da su u vezi, svi su verovali da je to ljubav za ceo život! Početak je bio filmski, ali završilo se svađom i mržnjom. Holivudski zavodnik nikada nije očekivao da će se razvesti od nje, a i pored toga što su prošle godine, i što je odavno osnovao novu porodicu, čini se da mu je fatalna lepotica ostavila ožiljak koji nikada neće zaceliti.

Čuvši da će igrati rame uz rame sa Boldvinom u filmu "Čovek za ženidbu", Kim je rekla režiseru Džeriju Risu:

– Bićemo sjajan par!

Tako je u početku i bilo, strast koju su emitovali na filmskom plantu bila je očaravajuća, a varnice među njima su se osetile već pri prvom susretu. Ubrzo više nisu mogli da kriju emocije.

"Poljubio me je, a zatim me pitao da li želim decu", priseća se Kim Besindžer. Nazvala ga je "psihotičnim" i pokušala da njihov razgovor vrati na film. Boldvin je tada nazvao svog prijatelja i rekao mu da ga Kim "izluđuje" i da će se ubrzo venčati.

Kim Besindžer zaljubila se u glumca kada su krenuli na snimanje i videli povređenog psa kojeg je udario auto. Glumica je zamolila Boldvina da krene za psom kako bi ga odveli kod veterinara. On se povinovao.

"Ona želi da izađeš iz auta na autoputu, pa iskočiš iz auta i uhvatiš psa", rekao je Boldvin. "Nosiš 16 torbi na aerodrom jer ona želi seckane bademe u avionu. Ona ne želi dijamante, krzna i penthause, ona hoće seckane bademe. 20 stepeni ispod nule, ali ako Kim želi supu od povrća iz bla-bla zalogajnice, obučem čizme i odem po nju , jer volim Kim. Kimin ukus je veoma jednostavan, ali ona ne želi ništa od stvari koje žele drugi."

Par se venčao 1993. godine, samo šest nedelja nakon prosidbe. Svoju ćerku, Ajrlend, dočekali su 1995. godine.

Njihov život delovao je idilično: putovali su, beskrajno se voleli, provodili sa ćerkom svaki slobodan trenutak, zajedno su brinuli o 12 pasa, a Alek Boldvin nije prestajao da priča na sav glas o tome koliko je posebna i neuobičajena žena. Nazivao ju je "apsolutno izluđujuće neobičnom", "egzotičnom, "ljupkom", "tako čudnom"...

Bolan rastanak

Glumica je sa osmehom pričala kako bi joj suprug ponekad rekao: "Znaš li da te mrzim?", a onda bi mu rekla: "Mrzim i ja tebe", što se ispostavilo lošim receptom za brak.

Posle decenije ljubavi, Kim Besindžer podnela je zahtev za razvod. U januaru 2001. godine, ona je odlučila da se rastane od Boldvina, a iako je izbegavala da govori javno, njen otac Don se oglasio za "People".

– Razmišljala je o ovome godinu i po dana. Volim Aleka... On je najljubazniji i najvelikodušniji čovek koga sam upoznala u životu i prevazišao je neke veoma teške stvari... Sve osim jedne – svog besa. Alek ima tu vrstu besa kada se poseže za bolnim stvarima, nečim što se desilo pre godinu ili dve, a onda time maltretira Kim. To se događa javno. A kada je počelo da se dešava i pred Ajrlend, Kim je konačno rekla: "To neću da trpim".

Prava drama usledila je kada su na red došli formalni deo raskida – brakorazvodna parnica i podela starateljstva.

– Moja bivša žena je neko od koga nisam mogao ni da zamislim da ću se razvesti– rekao je Alek Boldvin za "New York Times" nekoliko godina kasnije.

– Svi savetnici su mi pričali da sklopim predbračni ugovor. Mislio sam da je zauvek. Bili smo veoma naivni.

Dok je još borba za starateljstvo bila u toku, do javnosti su dospeli snimci na kojima Boldvin verbalno maltretira i vređa Kiminu i njegovu ćerku putem telefona, nazivajući je, između ostalog, "nepristojnom i nepromišljenom malom svinjom". Alekov pravni tim optužio je Kim da je poslala medijima ovaj snimak, što je glumica oštro demantovala.

Glumac je o razvodu pisao u svojoj knjizi "Obećanje nama samima", u kojoj je Kim Besindžer opisao kao "pravni ekvivalent Minhauzenovog sindroma" i otkrio da mu je vest o svojoj trudnoći saopštila tonom kojim se nekome kaže da mu je razbijen automobil.

Glumica, reklo bi se, nije bila oduševljena medijskim cirkusom u koji se sve pretvorilo.

– Moj privatni život je pretvoren u javno prikazivanje bog zna čega. Odlučila sam da ga sačuvam koliko sam mogla, da bi moja ćerka imala malo privatnosti. Nažalost, to nije bio slučaj s drugom stranom – rekla je za "The Guardian" 2009.

Boldvin je nastavljao da se priseća svog braka i razvoda i za isti list rekao da je doživeo veliki bol od nekoga za koga nije mogao da pretpostavi da je "sposoban za vrstu ponašanja kakvu očekuje od markiza de Sada".

Godinama kasnije, opisao je Kim kao "jednu od najlepših žena koje su ikada živele" i priznao da ni takav razvod kroz kakav su prošli ne može da mu pomuti sud o njenoj lepoti.

Nakon što je prošlo mnogo vremena i strasti su se smirile, Kim Besindžer je rekla da su Alek i ona "sada kul" i da "život ide dalje". Ipak, ona nije propustila priliku da ponovo potkači Boldvina.

– Snimala sam ovaj film "Čovek za ženidbu" , kada sam upoznala svog muža Aleka Boldvina, ali sam se kolebala jer mi je tada ponuđena i uloga u filmu "U krevetu s neprijateljem". Zar nije smešno što sam odbila "U krevetu s neprijateljem", a onda otišla u krevet s neprijateljem?– rekla je kroz smeh.

Najteži trenuci u životu

Sedamdesetnih, Kim Besindžer kao da gubi bitku protiv agorafobije, koja je definisana kao "vrsta anksionog poremećaja" , uključuje strah i izbegavanje mesta ili situacija koje mogu izazvati paniku i osećaj zarobljenosti, bespomoćnosti ili posramljenosti.

Kim je godinama odbijala da pije odgovarajuće lekove, dok je njena bolest napredovala. Opisujući agoniju sa kojom se nosi decenijama, Kim Besindžer je pričala u jednom šou:

"Kao da se nešto sasvim zatvori u vama i morate sve ponovo da naučite. Stalno živite sa suvim ustima, tresete se i iscrpljeni ste sve vreme. Prvi put mi se desio napad kada sam ušla u prodavnicu u komšiluku. Korpa mi je bila puna i stajala sam u redu za kasu. U jednom momentu nisam mogla da dišem. Ostavila sam sve i istrčala do kola. Kada sam došla kući, nisam izašla iz nje narednih 10 meseci", ispričala je Kim tom prilikom.

Sa druge strane, kao bomba odjeknula je vest da je protiv Aleka Boldvina ponovo pokrenuta optužnica, mada su sve do sada odbačene. Iako su već dve godine prošle otkako je slučajno upucao kinematografkinju Halinu Hačins na setu svog nesrećnog vestern filma "Rust", slučaj i dalje nije rešen, a brojne kontroverze se prepliću.

Optužnica je vraćena, a kao glavna osnova se ističe nesavesna upotreba vatrenog oružja i nebriga za bezbednost drugih.

- Nesreća je što se užasna tragedija pretvorila u ovo pogrešno kazneno gonjenje. Za sve optužbe odgovaraćemo na sudu - poručuju advokati Aleka Boldvina koji se od početka procesa zbog smrti Haline Hačins, ali i ranjavanja reditelja filma Džeola Souze izjašnjava da nije kriv.

(Kurir.rs/Wanted/T.B.)

