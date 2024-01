ŽENA HJUA HEFNERA OTKRILA MRAČNE TAJNE OSNIVAČA PLEJBOJA: Iznela PRLJAV VEŠ koji se krio iza zatvorenih vrata čuvene PLEJBOJ VILE

Bivšu suprugu osnivača Plejboja pitali su i da li vidi sličnosti između Hjua Hefnera i Džefrija Epstajna, kao i da li je istina ono što se priča već godinama - da je ispod vile postojala mreža tunela koji su vodili do domova poznatih ličnosti u Holivudu...

Kristal Hefner, žena pokojnog Hjua Hefnera, osnivača Plejboja, otkrila je do sada nepoznate tajne Hjua Hefnera i njegove superluksuzne vile.

foto: Profimedia

Jeftine svilene pidžame, televizori na kojima se pušta pornografski sadržaj i tajni ormarić pun seksualnih igračaka među mnogim su otkrićima u vezi sa Hjuom Hefnerom. Sve to je u javnost iznela je upravo Kristal u svojim memoarima "Only Say Good Things: Surviving 'Playboy' and Finding Myself".

Za svakoga koga je ikada zanimalo šta se dešava iza zidina legendarne kalifornijske Plejboj vile, treća i poslednja supruga Hjua Hefnera, Kristal, pruža uvid u život u tom luksuznom zdanju. I to nije baš laskav portret...

Ona je govorila o "prinudnom policijskom času", ogromnim količinama vijagre, kontroli koju je Hju imao nad njom i drugim devojkama koje su njegovu vilu nazivale domom, ali i o nekim šaljivim stranama života sa Hefnerom.

- Osećam se kao da je sve to vreme bilo neka vrsta čudnog društvenog eksperimenta koji se više nikada neće ponoviti - rekla je za TODAY.com Kristal Hefner koja je od muža dobila i velelepnu vilu.

foto: Profimedia

Zatvor otvorenih vrata

Pozvana da prisustvuje zabavi za Noć veštica u vili 2008. godine, tada 21-godišnja Kristal Haris izvučena je iz gomile nakon što ju je primetio Hju Hefner. Četiri godine kasnije, udala se za osnivača Plejboja u novogodišnjoj noći 2012. i ostala u braku sa Hjuom Hefnerom do njegove smrti 2017. u 91. godini. U vreme njihovog braka imala je 26 godina.

U novim memoarima, bivša manekenka piše da je život u Playboy Mansion-u bio sličan životu u zatvoru otvorenih vrata.

- Uvek sam morala da budem kući do šest sati. Kad nisam, bio je problem. Bio bi uznemiren. Vikao bi moje ime kroz kuću- navodi Kristal, dodajući da se osećala kao Rapuncel zaključana u kuli.

- Tada nisam znala da mogu da se spasem. Nisam uvek znala da moram da budem spasena, ali sam znala da sam zarobljena - piše Kristal Hefner.

Naslov knjige, kaže, inspirisan je razgovorom koji je vodila sa osnivačem Plejboja neposredno pre njegove smrti u kojem ju je uputio da „kaže samo dobre stvari o njemu“ nakon što on ode. To obećanje je, kako kaže, držala dugo vremena pre nego što je odlučila da otkrije detalje svog života u Plejboj vili.

foto: Profimedia

Kristal Hefner kaže da se predomislila u nadi da će sprečiti druge žene i devojke da poveruju da „njihova vrednost proizilazi iz toga kako izgledaju”. Ona veruje da je to na kraju dovelo do toga da izabere da živi „ispod senke muškog autoriteta“ kako bi osetila ukus moći.

- Nisam mislila da mogu sama to da imam - kaže Kristal.

Hju je hteo da ga mole

Kristal Hefner navodi da je njen muž koristio kamere za jednokratnu upotrebu da bi snimio „ucenjivačke” fotografije žena koje pokazuju „sve”, kao i da je snimio „stotine seksi traka” i zapisao imena svake žene koja mu je prišla.

U memoarima Kristal je otkrila i da je Hju bio toliko uplašen seks skandalom sa Pamelom Anderson i Tomijem Lijem da je uništio svoje snimke. Nazivajući pokojnog Hefnera „narcisom“, Kristal Hefner detaljno opisuje potrebu Plejbojovog mogula za kontrolom nad ženama koje žive u vili, uključujući nedeljni ritual u kome su morale da traže od njega „nadoknadu“.

- Kao da je želeo da ga preklinjemo za nešto, kako bi se osećao još moćnijim i verovatno da bismo se osećali malima - kaže ona za TODAY.com.

- Bilo je čudno i bilo je teško. Gledajući unazad, on me je iskoristio i manipulisao sa mnom za svoju korist na svaki način - nastavlja ona.

Tako duboko pod uticajem kontrolisane prirode svog muža, Kristal Hefner piše da joj je osnivač Plejboja rekao da će je „čekati na drugoj strani“, kada je govorio o životu posle njegove smrti. Umesto da na to gleda kao na „lepu stvar“, ona kaže da se komentar „osećao opresivno, skoro kao pretnja“.

Unutar vile je lavirint

Hju Hefner se preselio u svoju legendarnu vilu Holmbi Hills u Kaliforniji 1974. godine i tamo živeo do svoje smrti 2017. Bujno imanje nije služilo samo kao njegov dom, već i sedište časopisa Playboy. U decenijama koje su usledile, enklava je postala svetski poznata po divljim zabavama Hjua Hefnera i beskrajnom nizu žena.

Prema memoarima Kristal Hefner, kada je prvi put posetila vilu, bila je jedna od "autobusa" mladih žena koje su se prevozile od parking garaže u Los Anđelesu do vile, pišući da su ona i ostali bili uzbuđeni što će krenuti.

- Ono što većina nas nije znala je da je unutra bio lavirint. A kada smo ušli, bilo je tako teško pronaći izlaz - piše ona.

Da li vidi sličnosti između Hefnera i Džefrija Epstajna?

Na pitanje da li vidi bilo kakve sličnosti između Hjua Hefnera i preminulog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epštajna, Kristal Hefner odgovara da Hef nije bio takav, ali da postoje sličnosti.

foto: Profimedia, AP

- Hef nikada nije bio predator, on je na neki način bio u stilu - ako želiš da budeš ovde, možeš i budi ovde. Ako ne, nećeš - objasnila je ona.

- On je manipulisao i kontrolisao ljude na druge načine. Postoji mnogo sličnosti. Apsolutno postoje. To je samo potpuna neravnoteža moći i korišćenje te neravnoteže za manipulaciju i kontrolu drugih ljudi - smatra Kristal.

Da li su ispod vile postijali tuneli do domova poznatih?

Dok memoari potvrđuju mnoge glasine o vili, uključujući seksualne zabave i naizgled nezasitni apetit Hjua Hefnera za ženama, Kristal Hefner obara dugogodišnju urbanu legendu da je vila imala podzemnu mrežu tunela koji vode do raznih domova slavnih.

- Nije bilo tunela. Postojao je podrum koji je imao hodnike sa ostavom, ali to nije nužno bilo kao tuneli da bi se bilo gde posebno - kaže ona za TODAY.com.

Po narodnom folkloru u vili je postojala i soba za pokojnog kralja rokenrola, Elvisa Prislija.

- Elvisova soba, to nije postojalo - demistifikovala je i to Kristal, koja sada vodi neki drugačiji život.

(Kurir.rs/Glossy/A.G.)

Bonus video:

00:58 SNIMAJU SEKS SA DEVOJČICAMA KOJIMA U TOKU ODNOSA RAZBIJAJU GLAVU ČEKIĆEM!? Šokantna izjava Dejana Lučića o satanističkom ritualu