NIŠTA OD VENČANJA PAVLA MENSURA I VODITELJKE? Evo zbog čega svi misle da je VEZA PUKLA i šta se dešava sa Nastasijom (FOTO)

Popularni mladi reper Đorđe Bibić poznatiji kao Biba iz grupe Crni Cerak, juče je iznenadio sve svoje pratioce, kad je na svom zvaničnom profilu na društvenom mreži Instagram podelio snimke sa venčanja.

Biba je juče stao na ludi kamen sa svojom dugogodišnjom devojkom Sarom.

Na ovom venčanju našlo se i dosta poznatih ličnost, a pored njegovih kolega tu je bio i glumac Pavle Mensur, dok je za atmosferu i muziku bio zadužen pevač Peđa Jovanović.

Međutim, jedna situacija privukla je jako veliku pažnju na društvenim mrežama, a radi se o Pavlu i njegovoj verenici Nastasiji Stošić. Kako su mnogi primetili da voditeljka Nastasija nije bila sa Pavlom na venčanju repera Bibe, već je bila na utakmici.

Odmah su se pokrenule spekulacije da njih dvoje više nisu zajedno, pogotovo jer već neko vreme nisu izbacivali zajedničke fotografije na društvenim mrežama, što su ranije često radili i sa svojim pratiocima delili dosta o svom privatnom životu.

- Pavle na svadbi, a Nastasija na Zvezdinoj utakmici, potrajalo - glasio je jedan od komentara na društvenoj mreži Tviter, ispod slike sa venčanja Bibe i Sare.

Još uvek nije poznato da li su ovi navodi istiniti jer se njih dvoje nisu zvanično oglasili i govorili o svom odnosu.

Podsećanja radi, Nastasija je detalje o veridbi podelila na svom profili na društvenoj mreži Instagram, gde je uputila emotivnu poruku.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - poručila je ona na društvenoj mreži Instagram.

