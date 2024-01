DŽENIFER LOPEZ SNIMILA NAJVRELIJI KADAR DO SADA: Divlji pokreti i brutalno telo POMUTILI PAMET muškarcima! Na ovo niko nije IMUN

Dženifer Lopez koja je na ovogodišnjoj dodeli Zlatnih globusa crvenim tepihom prošetala bez supruga Bena Afleka i sve zasenila u ružičastoj haljini, a potom odgovarala na pitanja Marka Malkina i postala hit na društvenim mrežama, objavila je spot za pesmu "Can't Get Enough".

Zvezda svetske pop scene i ponosna majka dvoje dece, pokazala je brutalne trbušnjake u 55. godini i "posramila" mnogo mlađe koleginice.

foto: Printscreen YouTube

Dženifer je u spotu đuskala kako samo ona to zna, promenila nekoliko izazovnih kombinacija, a već na samom početku fanovi su ostali bez teksta. Dženifer se valjala po krevetu, na sebi nije imala ništa, pa čak ni donji veš... Jedva je bila prekrivena providinim ogrtačem, a malo toga je ostalo skriveno.

Zbog scene u kojoj u bikiniju i štiklama skače s balkona i spušta se niz konopac "popadale su mnoge vilice".

(Kurir.rs/Mondo/T.B.)

