KAD GOD POMISLIMO DA NE MOŽE BIZARNIJE, ONI DOKAŽU DA MOŽE: Ono što je Kanje Vest sada uradio sa suprugom prešlo je SVE GRANICE

Kanje Vest ne planira da prestane s provokativnim fotografijama svoje supruge Bjanke Ćensori. Poslednjih nedelju dana svakodnevno objavljuje njene fotografije na kojima je ili polugola ili u bizarnim modnim kombinacijama.

Posle mnogo burnih rekacija i kritika javnosti, koje su preplavile gotovo svaku fotografiju koju je objavio, Kanje Vest je sa svog Instagram profila obrisao sve objave. Ali je nastavio na drugi način - provokativne kadrove je počeo da postavlja na Instagram Story.

Bjanka Ćensori (29) pozirala je u kupatilu u tangama i majici na kojoj piše "wet" (mokro). Na glavi je nosila ogromni šešir koji joj je prekrio lice. Fotografiju koristi za promociju modne linije jer je ta majica deo kolekcije.

Bjankini prijatelji se bune

- Bjanka je oduvek imala društvene mreže i bila aktivna na njima - sve dok se nije udala za Kanje Vesta. On ne želi da ih ona koristi jer misli da će joj smetati ako bude morala da čita ružne stvari koje ljudi govore. Uverio ju je da, s obzirom na to da je ona sada zvezda, da mora da ostane misteriozna i to je jezivo onima koji je poznaju jer to jo još jedan oblik njegove kontrole - naveo je insajder za "Daily Mail".

Prijatelji se bune zbog fotografija Bjanke koje Kanje objavljuje. "On objavljuje golotinju na svom profilu kako bi je mogao da je kontroliše. To je uznemirujuće, a time što je izoluje od sveta, ona postaje sve više i više usamljena", dodao je izvor.

