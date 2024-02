TUGA U DOMU MILORADA MIKIJA DAMJANOVIĆA: Glumac se suočio sa velikim gubitkom "Neka te čuvaju kao što si ti nas, voleću te zauvek"

Glumac Milorad Miki Damjanović je na društvenoj mreži instagram podelio tragične vesti. Njegov otac, za kog je bio vezan je preminuo.

- Otiša je moj divni tata. Neka te anđeli čuvaju, kao što si ti ceo život. Voleću te, zauvek - napisao je glumac na svom Instagram profilu.

O odrastanju

Popularni srpski glumac, koji je rođen u Priboju, kako kaže u multinacionalnoj sredini.

- Rođen sam i rastao u multinacionalnoj sredini, te su me roditelji od najranijeg detinjstva učili da poštujem različitost, na čemu sam im beskrajno zahvalan. Kao glumac, pokušao sam da nađem razlog Bogdanove mržnje. On se oseća izdano i povređeno. Neko ko je njegov idol odjednom izlazi iz okvira koji su mu prihvatljivi, pa samim tim više ne može i ne sme biti njegov idol. To dilema ga psihički uništava i svoju frustraciju kanališe i kroz agresiju - rekao je glumac ranije za Hello.

Ko je Miki Damjanović

Završio je glumu u klasi profesora Predraga Ejdusa, i diplomirao u predstavi Noć ubica. Iza sebe ima više od 40 pozorišnih premijera, a oprobao se u ulozi producenta u predstavi Pukla bruka.

Najpoznatiji je po ulogama u filmovima "Lajanje na zvezde" (1998) i "Smešne i druge priče" (2004). Osvojio je mnoge nagrade, među kojima su Nagrada za najboljeg mladog glumca na Danima komedije u Jagodini, za ulogu Rista u predstavi "Samo vi 'ajte, a mi ćemo graktat i arlaukat" i godišnja nagrada Beogradskog dramskog pozorišta, za ulogu Ernsta u mjuziklu "Buđenje proleća" Franka Vedekinda.

Radio je i na televiziji, i učestvovao u serijama "Piši-briši", "Mladić" i "Ljubav, navika, panika". Davao je glas Iziju i Hugu u dečijim televizijskim emisijama "Tajni agent Izi i Hugo".

