PALO POMIRENJE: Poznati pevač se vratio BIVŠEM DEČKU, strasno se ljubili NASRED ULICE, a svu pažnju ukrao BIZARAN DETALJ (FOTO)

Britanski pevač Sem Smit navodno je početkom januara raskinuo sa dečkom Kristijanom Kouanom, a sada su ih paparaci uslikali kako se strasno ljube na ulicama Njujorka. Reklo bi se da je petrostruki dobitnik Gremija ponovo srećan u ljubavi, a njih dvojica su se prepustili strastima naočigled prolaznika.

O vezi Sema Smita (31) i dizajnera Kouana (27) prvi put se pisalo u januaru 2023. Kasnije su se zajedno pojavljivali u Londonu, Njujorku i Parizu. Bila je to prva javna veza Sema Smita nakon raskida sa glumcem iz serije "13 Reasons Why" Brendonom Flajnom (30).

Pevač i dizajner upoznali su se na snimanju njegovog spota "I'm Not Here to Make Friends". S dečkom je nešto razgovarao, a sudeći po fotografijama bili su odlično raspoloženi.

Ipak, ono što je pored stasnih zagrljaja i poljubaca privuklo pažnju bio je pevačev stajling. Naime, Smit je nosio šarenu suknju, koju je upario sa predimenzioniranim sakoom i minijaturnom torbom.

Inače, Sem Smit je 2014. godine otkrio da je homoseksualac. Imao je brojne veze sa muškarcima, a za sebe kaže da je feminista. 2019. godine odlučio je da otkrije i da je nebinarna osoba, te da se oseća i kao muško i kao žensko, zavisno od trenutka, a često nosi ženstvenu odeću i nakit. Svoje pratioce često voli da iznenadi i polugolim fotografijama u minijaturnim kupaćim kostimima ili donjem vešu.

Sem dosad nije imao puno sreće u ljubavi, pa je tako 2015. godine četiri osvojena Gremija posvetio bivšem koji mu je slomio srce i bio mu inspiracija za album. 2017. godine partner mu je bio glumac Brendon Flajn iz popularne serije "Trinaest razloga", ali ni ta veza nije uspela. A nakon njega kratko je bio i s dizajnerom Fransoom Roćijem.

