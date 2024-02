SVI U ŠOKU GLEDAJU NOVU ŽENU KANJEA VESTA: Vratili se u zemlju u kojoj su pravili SKANDALE i nikome nije dobro zbog toga (FOTO)

Gde su Kanje Vest i njegova supruga Bjanka Ćensori, tu su šokovi različite vrste pa se partnerka kontroverznog dizajnera i repera koji i sam po sebi na negativan način iznenađuje javnost, pojavili ili bez odeće ili u izdanju u kakvom je danas viđena u Firenci. Ovaj par vratio se u Italiju gde je prošlog leta inicirao ogromne skandale, pa je tamošnja javnost negodovala zbog previše slobodnog Bjankinog stila odevanja, kako se komentarisalo da bi bizarna vožanja gondolom usijala situaciju.

Kanje Vest bio je danas u Italiji u klasičnijem sportskom izdanju. Da li je oprezan zbog kritika pa ne želi da izazove novi skandal ili je ovo zatišje pred buru?

Njegova supruga bila je obučena! Pojavila se sa maramom na glavi i u mantalu mada je pitanje da li je to jedini odevni komad koji je nosila.

Kada su Kanje i Bjanka prošlog avgusta bili u Italiji, mnogi su slali apel italijanskoj policiji da kazni suprugu Kanjea Vesta jer je prošetala u ovoj zemlji u izazovnom nagom izdanju dok se trudila da torbom pokrije bradavice. Po mišljenju tih "kritičara", takvo odevanje je krajnje neprimereno u katoličkoj zemlji. Supruga kontroverznog repera i dizajnera pokrenula je kontroverze i prethodnog meseca jer je "šetala skoro pa gola Italijom".

"Iznenađujuće je da nije uhapšena. Italija je mnogo konzervativnija, u ovom slučaju sa pravom!", poručili su tada kritičari na internetu i nisu mogli da se načude šta je Bjanka (28) obukla.

"Nadam se da će ih Italija oboje izbaciti iz zemlje. Ne treba im ovaj par koji ih zagađuje", besno su rekli drugi pa dodali ostali: "Potpuno nepoštovanje konzervativne katoličke kulture, Italijani bi trebalo da ih izbace". Prema mišljenju onih koji su kritikovali Bjanku, njen stajling je bio nepristojan za javnost i za to se plaća visoka novčana kazna.

"Šta kažete o tome da policija u svakoj zemlji uhapsi onog ko je go? To se zove nepristojnost... Umoran sam od prisiljavanja da gledam gole žene i trebalo bi da to bude protivzakonito jer deca to gledaju", glasile su oštre kritike. Jedan korisnik je čak predložio da lokalni restorani zabrane ulazak poznatom paru zbog neprimerene odeće.

Prema turističkoj internet stranici CIU Travel, lokalno stanovništvo smatra "uvredljivim da vidi turiste koji šetaju ulicama u različitim golišavim izdanjima". Protivzakonito je to raditi, prema lokalnim propisima i to može dovesti do kazne.

"Šetanje okolo u odeći za plažu ili, još gore, bez majice je veliko NE u Italiji, osim ako su vam stopala duboko zakopana u pesak", piše na pomenutoj stranici.

Kanje i Bjanka su zatim tokom voženje gondolom pokrenuli novu aferu. Ona je bila polunaga, on je pokazao zadnjicu a bilo je indicija i da su na brodu imali intiman odnos. Kompanija koja iznajmljuje gondole zabranila im je da doživotno koriste njene usluge.

