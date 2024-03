DŽENIFER ANISTON PRAKTIKUJE 3 VEŽBE ZA FIT LINIJU! Zatežu telo i čine da izgledate savršeno IZVAJANO: Preznojila i dala SAVET

Famozna Rejčel iz serije "Prijatelji", tačnije glumica Dženifer Aniston (55), otkrila je šta radi ponedeljkom rano izjutra, a što joj pomaže da u šestoj deceniji izgled u fit formi. Zasluge može da pripiše setu vežbi koje posvećno radi.

Na videu snimku koji je pre nekoliko sati podelila, Dženifer Aniston, balansira uz čučnjeve i podizanje nogu, radi podno trčanje i sklekove i to sve sa tegovima na nogama. Rigorozni trening Aniston završava na prostirci uz reči:

- O, Bože… Znaš one dane kada jednostavno ne želiš to da uradiš? Samo to moraš da uradiš - izgovara u videu.

Ranije, Dženifer je sebi napravila veliki problem sa preteranim vežbanje. Nakon toga prestala je da radi vežbe sa "previše ponavljanja". Danas je umerena je u fizičkoj aktivnosti i prilično vodi računa o zdravoj ishrani.

- Moram da radim 45 minuta kardio treninga ili neću dobro vežbati, to je zastrašujuće. Toliko dugo sam verovala u to. Samo sam upropastila svoje telo - otkrila je ranije Dženifer za britanski Vog kojoj je terapeut ukazao na činjenicu da preteruje.

foto: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica savetuje trening tri puta nedeljno, po sat vremena. Svoju ishranu uvek drži pod kontrolom, tako što dan započinje toplom vodom sa limunom, a potom doručkuje jaja sa avokadom ili ovsene pahuljice sa umućenim belancetom. Redovno pije protein, a svakog dana meditira.

(Kurir.rs/MONDO/A.G.)

Bonus video:

01:51 IZGLEDA KAO HOLIVUDSKA GLUMICA, A UZ TO JE I TOP KUVARICA! Evo kako izgleda PRELEPA takmičarka poznatog šou programa