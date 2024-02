OVO SU UČESNICI DRUGE POLUFINALNE VEČERI PZE: Njih 14 se takmiči za preostalih 8 mesta u finalu, ovo je redosled nastupa (VIDEO)

Drugo polufinale takmičenja Pesma za Evroviziju počinje večeras u 21 čas, a na sceni će će se pojaviti 14 izvođača od kojih će 8 najboljih ići u finale koje će se održati u subotu, 2. marta.

foto: Printscreen RTS

Slaven Došlo i Dragana Kosjerina vode gledaoce kroz sve tri takmičarske večeri na glavnoj sceni, a u grin rumu sa takmičarima su Kristina Radenković i Stefan Popović.

Ovo je redosled večerašnjih nastupa:

1. Nadia - Sudari muzika: Nađa Terzić, Kosta Pantelić, Nikola Denčić tekst: Nađa Terzić

2. Hydrogen - Nemoguća misija muzika: Hydrogen tekst: Hydrogen

3. Iva Lorens - Dom muzika: Iva Lorens, A.N.D.R. tekst: Iva Lorens

4. Zejna - Najbolja muzika: Marko Drežnjak tekst: Zvonimir Đukić

5. Filip Baloš - Duga je noć muzika: Filip Baloš, Ivana Lukić Jymenik tekst: Filip Baloš, Ivana Lukić Jymenik

6. Nemanja Radošević - Jutra bez tebe muzika: Saša Milošević Mare tekst: Saša Milošević Mare

7. Yanx - Kolo muzika: Yanx tekst: Yanx, Mikos Mikeli

8. Kat Dosa - Tajni začin muzika: Slobodan Veljković Coby tekst: Slobodan Veljković Coby, Bojana Vunturišević

9. Džordži - Luna park muzika: Slavko Milovanović tekst: Pavle Subotić

10. Dušan Kurtić - Zbog tebe živim muzika: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić tekst: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić

11. Teya Dora - Ramonda muzika: Teodora Pavlovska, Luka Jovanović tekst: Teodora Pavlovska, Andrijano Kadović Ajzi

12. Konstrakta - Novo, bolje muzika: Milovan Bošković, Jovan Antić, Ana Đurić tekst: Ana Đurić

13. Milan Bujaković - Moje tvoje muzika: Petar Pupić tekst: Lionel Lombard, Maya Sar

14. Durlanski - Muzika muzika: Rap Gorilla tekst: Rap Gorilla, Aleksandar Ilić, Dušan Anisimov

Da podsetimo, prvih 8 finalista su:

Marko Mandić – Dno

M.IRA – Percepcija

Bojana x David – No No No

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Breskvica – Gnezdo orlovo

Hristina – Bedem

Zorja – Lik u ogledalu

Keni nije mrtav – Dijamanti

(Kurir.rs/T.J.)

Bonus video:

05:01 Zorja se ne slaže sa Breskvičinim izjavama