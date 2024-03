DŽASTIN I HEJLI BIBER U KRIZI? Tast popularnog pevača objavom ZABRINO SVE: "Molite se za moju ćerku i njenog supruga" (FOTO)

Stiven Boldvin je ponovo zabrinuo gomilu obožavalaca nakon što je podelio objavu u kojoj traži „molitve i blagoslove“ za svoju ćerku Hejli Biber i njenog supruga Džastina Bibera.

U ponedeljak, 57-godišnji glumac podelio je objavu Viktora Marksa, osnivača "All Things Possible Ministries", crkvene zajednice u SAD, koja uključuje snimak poznatog pevača kako svira gitaru i peva pesmu Hillsong Worship-a „I Could Sing of Your Love Forever".

foto: Printscreen/Instagram

- Hrišćani, molim vas, kada pomislite na Džastina i Hejli, odvojite trenutak i pošaljite im malu molitvu, za njihovu mudrost, zaštitu i da se približe Gospodu - napisao je u objavi.

U naslovu, Viktor je primetio da se njegova supruga Ajlin Marks i Hejlijina mama, Kenija Boldvin, „često mole zajedno“ za mladi par.

- Postoje posebni izazovi sa kojima se suočavaju ljudi na visokim pozicijama, a pri tom neprijatelj ne želi da se približe Isusu - istakao je on.

- Bez obzira na materijalne stvari ili priznanja, često se suočavaju sa duhovnim ratom koji je intenzivan i koji nastoji da uništi njihovu veru, brak i život uopšte. Hvala vam na pomoći - nastavio je u postu koji je objavio Page Six.

foto: Printscreen

Iako je Stiven podelio objavu na svojim Instagram pričama, nije ponudio nikakav dodatni kontekst o tome kroz šta Hejli i Džastin prolaze. Međutim, fanovi su postali zabrinuti za dvostrukpg dobitnika Gremija i manekenku, kao i za stanje njihovog braka, i počeli su da pišu brojne komentare ispunjene molitvom.

- Naše molitve su im potrebne više nego ikad - bio je jedan od komentara ispod objave, iako nikada nije razjašnjen kontekst njihovih problema.

foto: 247PAPS.TV / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Podsetimo, par je poslednji put viđen na ovogodišnjem Superboulu, kada je Džastin trebalo da nastupi sa Ašerom tokom poluvremena, ali je on to odbio jer „nije osećao da treba da nastupa”.

Inače, pevaču je dijagnostikovan Remzi Hantov sindrom, koji pored bolnog osipa može da izazove i paralizu lica i gubitak sluha. Međutim, ranije ovog meseca nastupio je uživo prvi put posle više od godinu dana, na intimnoj svirci u Drake's History Clubu u Torontu uoči NHL Alll-Star vikenda 2024.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/A.G.)

Bonus video:

01:26 DA SRCE PREPUKNE, KAO DA JE SAM DŽEJ OVO OTPEVAO! Pevač emotivno zapevao HIT LEGENDE i ostavio režiju i voditelja BEZ TEKSTA