NEKAD PEVALA NA ULICI NA -10, LJUDI JE PLJUVALI, A SADA JE U FINALU PESME ZA EVROVIZIJU: Zorja prošla kroz TRNOVIT PUT do zvezda

Pevačica Zorja se proslavila učešćem u "Zvezdama Granda", a u Beograd se doselila sa samo 17 godina.

Počela je da peva na ulici, a njen put nije bio nimalo lak.

- Jako sam teško našla smeštaj, bila sam odbijena za dom i tako dalje. Situacija u mojoj porodici u tom momentu nije bila finansijski stabilna, tako da je bilo pitanje da li ću moći da nastavim sa školovanjem. Došla sam do toga da se osećam bespomoćno, kao da ništa nije do mene, kao da sam saterana u ćošak. Sećam se momenta kada sam odlučila da izađem na ulicu da sviram. Bio je 10. decembar, minus 10 napolju, izašla sam na pijacu, bilo me je strah, kao nikada do tada. Svirala sam Baha, a svi su zastali da me poslušaju, od deka i baka do dečice, neki su dali novac neki ne - ispričala je Zorja.

Imala je razna iskustva

- Stvarno je bilo stotine ljudi koji su stajali kao na koncertu, kada se osećaš divno pa sve do toga da se osećaš kao da si neko smeće na ulici. Bilo je situacija kada te ljudi pljunu, šutnu ti kutiju za instrument. Ja sam neko ko ne trpi takve stvari i često sam dolazila u konflikt sa takvim ljudima. Bilo je situacija kada sam vikala, da ne kažem vrištala, a bila je tu i komunalna policija. Osećala sam se nezaštićeno - priznala je pevačica u svojoj ispovesti.

Ipak, sve se promenilo posle takmičenja u "Zvezdama Granda".

- Pomislila sam da nemam šta da izgubim, i ljudi oko mene su bili u čudu jer nisam godinama pratila takmičenje. Prvi krug je bio moj ulazak na vrata svega ovoga, a Mili mi je predlagao da ne pevam pesmu “Tango“ da ne bih imala pritisak. Nisam ga poslušala, izašla sam na sceni i dala sve od sebe i bilo je fantastično – prisetila se pevačica koja dolazak na Grandovu scenu smatra jednom od najboljih u životu, prenosi Grandonline.

Nakon toga njena karijera krenula je uzlaznom putanjom, Zorja je ostavila veliki utisak na publiku. Njen čaroban glas je ostavio pečat na svakog gledaoca.

Ove godine na izboru za Pesmu Evrovizije nastupa sa pesmom "Lik u ogledalu".

(Kurir.rs/Naj žena/T.B.)

