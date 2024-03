ULETEO U SKANDALOZNU AFERU SA DADILJOM SVOJE DECE, A ONA MU SVE OPROSTILA: Strašno je ponizio, pa joj zadao JOŠ JEDAN "UDARAC"

Ben Aflek se jednom upleo u skandaloznu aferu sa dadiljom svoje dece, što je potvrdila i njegova tada otuđena, a sada bivša supruga Dženifer Garner. Evo šta se tu zapravo desilo pa je došlo do razvoda glumačkog para, dok je Ben danas u srećnom braku sa Dženifer Lopez.

Sve do sredine 2000-ih, izgledalo je da Ben Aflek ne može da pogreši. Ali nakon niza promašaja, američki glumac je počeo da se kiti kontroverzama jednom za drugom.

Tako se upleo u skandaloznu aferu sa dadiljom svoje dece, što je potvrdila i njegova tada otuđena supruga, Dženifer Garner.

Potvrdila prevaru pa otkrila razlog razvoda

Holivudska glumica rekla je da su ona i Ben bili "razdvojeni mesecima" pre nego što je on bio povezan sa Kristin Uzunijan, koja je bila angažovana da se brine o deci para Vajolet (10), Serafini (7) i Semu (4). Dadilja je navodno otpuštena nakon što je imala vezu sa holivudskim glumcem.

Otvarajući se o bolnoj epizodi iz svog života, Dženifer Garner je priznala da, iako su optužbe protiv Bena Afleka bile istinite, to nije doprinelo raspadu njihove veze. Tokom razgovora za Vanyti Fair, rekla je:

- Dozvolite mi da vam kažem nešto. Bili smo razdvojeni mesecima pre nego što sam čula za dadilju. Ona nije imala nikakve veze sa našom odlukom da se razvedemo. Ona nije bila deo jednačine, rekla je i dodala:

- Loša procena? Da. Nije sjajno za vašu decu da dadilja nestane iz njihovih života. Morala sam da razgovaram sa svojom decom o značenju skandala.

Razveli su se 2015.

Holivudski par potvrdio je kraj veze 2015. godine, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da proslave desetu godišnjicu braka. Dženifer Garner je priznala da je Ben Aflek bio "ljubav njenog života" i da je bilo teško nositi se sa pažnjom koja je okruživala njihov raskid i dadilnu prošlog leta.

- Uključila sam CNN jednog dana, i eto nas. Jednostavno to više neću. Prošlog leta sam se tiho zaklela sebi da ću zaista ostati van interneta. Totalno nemam pojma o svemu tome, dok mi je Ben rekao: "Oh, jednostavno te nije briga", a ja kažem: "Ne, suprotno je." To me jako boli, i toliko mi je stalo. Odabrati da se ne "zaboli" kako razvod izgleda u spoljnom svetu. Ne može da me vodi misao kako to sve izgleda. Ne mogu dozvoliti da ljutnja ili povreda budu moj pokretač. Moram da se krećem sa velikom slikom uvek u mislima, a pre svega sa mišlju na decu, rekla je ona.

