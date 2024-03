"UOPŠTE NIJE BILA TOLIKA RAZLIKA U GLASOVIMA PUBLIKE" Oglasila se Teya Dorina majka nakon najave PROTESTA zbog Breskvice

Jasna Jojić, majka Teya Dore, koja će ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji, često se oglašava nakon ćerkine pobede, te se sada osvrnula i na glasove publike, o kojima se toliko priča nakon finala.

Ona je između ostalog prokomentarisala i reakciju Breskvičinih fanova koji su najavili da će zbog toga što je Teya pobedila organizovati proteste ispred zgrade RTS-a.

Na pitanje da li joj je žao zbog svega što se desilo nakon Pesme za Evroviziju i pompe koja se napravila oko Breskvice, Jasna kaže:

- Nije mi žao jer uvek ima mali broj ljudi koji se pobune, ali to rade na takav način da to rade da se učini kao nešto veliko. Pojedini su pozivali na proteste, ali nisam videla da se dešava nešto ozbiljno. Mogu to da pripišem samo nezadovoljnim PR-ovima koji pokušavaju da promene nešto što se ne može promeniti. Tu su već potpisani ugovori. To je problem ljudi koji ne znaju šta će sa svojim životima, malo se pogube i postaju odjednom muzički stručnjaci i vređaju žiri. Mislim da od ljudi koji mogu biti novi heroji našeg društva treba da ih pustimo da budu heroji, a ne kada igra Novak Đoković, mi da navijamo za Federera. Svi pričaju o nekoj ogromnoj razlici, ali uopšte nije bila tolika razlika u glasovima publike koje je osvojila Teodora i Breskvica, to je oko 17.000.

Kaže da je pobeda njene ćerke na Evroviziji ne bi iznenadila.

- Mene kod Teodore više ne može da iznenadi uspeh. Računam da ovo ne bi trebalo da bude iznenađenje ukoliko svi budemo uz nju - zaključila je.

