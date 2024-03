VODITELJ GODINAMA IMAO RAK PROSTATE, A NIJE IMAO NI SIMPTOM: "Da me žena nije UZELA ZA RUKU i odvela kod lekara sad bih BIO MRTAV"

Prošle jeseni, nakon 45-godišnje karijere sportskog komentatora „bez ijednog slobodnog dana zbog lošeg zdravlja“, Stiv Rajder je saznao da ima rak prostate. Ono što ga je posebno šokiralo je saznanje da bi mogao da ga ubije ako ne reaguje brzo.

Stiv nije imao nijedan simptom, a da nije bilo njegove supruge Džejn, „koja je bila njegova zvezda vodilja tokom bolesti“, Stiv možda ne bi pratio blago povišen PSA (antigen specifičan za prostate). Povišen PSA može da ukazuje na dve stvari - može biti znak raka prostate, ali i benignih problema kao što je uvećana prostata.

Međutim, Stiv je otkrio da je njegov tumor od 6 cm bio veoma agresivan, kako je rekao u ekskluzivnom intervjuu za Good Health, i u oktobru je bio podvrgnut operaciji koja je trajala tri i po sata, tokom koje mu je uklonjena cela prostata.

- To mi je verovatno produžilo život za deset do 15 godin koji gotovo sigurno ne bih imao da me Džejn nije ohrabrila da obratim pažnju na rezultate PSA testa - priznaje Stiv (73) koji je za Britanski vodio velike sportske događaje kao što su Olimpijske igre, Svetska prvenstva u fudbalu i Velika nagrada Formule 1, između ostalog, za ITV, BBC i Ski tokom decenija.

Nakon PSA testa, Stiv je u avgustu posetio specijalistu koji je otkrio “anomaliju” u njegovoj prostati i uputio ga na dalje skeniranje i biopsiju.

- Pomislio sam, u mojim godinama, to bi mogao da bude rak - rekao je Stiv. Ali kada su on i Džejn otišli ​​da čuju rezultate, vesti su bile gore nego što je zamišljao.

- Specijalist nam je rekao da je tumor veliki i pritiska zid prostate, a brinulo ga je da li je ušao u limfne čvorove i u kosti, jer se tu skoro uvek širi. Rekao je da taj tip tuma neverovatno brzo raste I u 90% slučajeva je smrtonosan. Bio sam preneražen, jer nisam imao apsolutno nikakav simptom - objasnio je Stiv.

Stiv želi da podeli svoja iskustva kako bi povećao svest među muškarcima. Takođe je odlučio da je vreme da 'napusti' svoju voditeljsku karijeru i uživa u životu sa svojom porodicom.

„Rak me je promenio“, kaže on. „Ostala mi je još godinu dana do isteka radnog ugovora i to će verovatno biti to, kaže Stiv pa dodaje:

„Bolest me je podsetila šta je važno u životu, kako porodice mogu da se okupe i daju snagu kada je to potrebno.“

(Kurir.rs/ŽenaBlic/A.G.)

