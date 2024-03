KO JE TEYA DORA? Rođena u Boru, otac umetnik, majka novinarka, iza sebe ima HIT kojim je pokorila SVET, a ovo NISTE ZNALI o njoj

Popularna pevačica i kompozitorka Teya Dora, koja će predstavljati Srbiju na Evroviziji, može da se pohvali izuzetnim obrazovanjem i saradnjom s velikim imenima sa svetske i domaće scene.

Predstavnica Srbije na Evroviziji 2024. u Malmeu biće Teya Dora, koja će se Evropi i svetu predstaviti pesmom "Ramonda".

Mlada kantautorka nije krila samopouzdanje nakon pobede na nacionalnom takmičenju, pa je publici obećala da ponovi isti uspeh na Evroviziji.

- Bićemo najbolji, pobedićemo i prenećemo poruku tamo gde treba – rekla je Teya Dora na bini.

Ko je Teya Dora?

Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, rođena je u Boru 1. maja 1992. godine. Ćerka je poznate novinarke, dizajnerke i autorke Jasne Jojić i slikara i grafičkog dizajnera Dragana Pavlovskog Gandre, koji je preminuo 2021. godine.

Od malih nogu je bila usmerena na muziku, pa je paralelno sa srednjom školom pohađala u Beogradu i Muzičku školu "Dr Vojislav Vučković", a po njenim pesmama pogađate - na Odseku za klavir.

Nakon srednje škole, postala je stipendistkinja Muzičkog koledža Berkli u Bostonu, jedne od najboljih i najcenjenijih visokoobrazovnih ustanova na planeti. U Americi je studirala pevanje, i to u generaciji s poznatim kantautorom Čarlijem Putom.

Kako je istakla u jednom intervjuu, tokom studija je shvatila da nije sve znanje uvek u knjigama i da treba tragati za sopstvenim stilom.

- Naučila sam da je, pored sveg znanja koje možeš da imaš, ipak najbitnije da izgradiš nešto posebno i da nekad to kako te je neko naučio jer tako piše u udžbeniku nije baš tvoja istina. I da, ako hoćeš da se baviš ovim poslom, ne postoji savršeno, prosto moraš da nađeš svoj način i svoj stil. Takođe, naučila sam da, pored profesora koji te uče, možda i više možeš da naučiš od ljudi oko tebe, kolega, studenata... - rekla je jednom prilikom.

Imala je priliku da peva prateće vokale popularnim muzičarima tamošnje scene, a neko vreme je stanovala u Njujorku, gde je stvarala pesme na engleskom jeziku za produkcijsku kuću ARKTKT Publishing.

Nakon povratka u Srbiju, počela je da sarađuje s najvećim imenima naše scene, a najviše pažnje na sebe skrenula je pesmom "Nema limita", koju je napisala za Nikoliju Jovanović 2018. Usledile su pesme "Dođi mami" za Natašu Bekvalac, "Jasno mi je" za Zoi i "Pazi se", za Jovanu Nikolicć, soundtrack za seriju "Južni vetar".

Uspeh pesme "Džanum"

U međuvremenu je 2019. snimila singl "Da na meni je", a potom i "Oluje", "Ulice", "U ilegali"...

Međutim, ubedljivo najveći uspeh donela joj je pesma "Džanum" iz 2023, snimljenu za potrebe serije "Južni vetar: Na granici". Ona je ubrzo postala veliki hit na društvenim mrežama, pre svega na TikToku, a na muzičkoj platformi Spotify je "Džanum" zauzeo 4. mesto na svetskoj top-listi najviralnijih pesama.

Takođe, uskoro je Teya Dora postala treća srpska izvođačica koja je premašila broj od milion mesečnih slušalaca na Spotify – iza Konstrakte i Luka Bleka, kojima je to pošlo za rukom s mnogo više pesama i tek nakon što su se proslavili na Evroviziji.

- Traženo mi je da napravim modernu obradu jedne ruske tradicionalne pesme za film "Južni vetar: Ubrzanje", i sa tim sam otišla u studio da radim sa kolegom Luksonijem. Krenuli smo i onda je došao Coby, koji nam je rekao da nismo normalni što radimo obradu, već da napravimo novu pesmu – prisetila se Teya Dora.

- Znači, inspiracija je Coby, ali stvarno je tako ispalo. Tu smo započeli neku temu i Coby je rekao reč "džanum". Iskreno, nisam znala šta znači u tom momentu, ali mi se jako svidela reč i njeno značenje. Dalje smo zajedno razgradili te prve tri uvodne linije koje se čuju u pesmi i završili session. Onda sam sela u kući i odradila ostatak teksta i melodija. Drago mi je da se ljudima sviđa pesma; meni je moja omiljena do sada.

Ona se bila gost Jutarnjeg programa na RTS-u.

- Nisu se svi utisci slegli, ali baš bila sam u šoku i zbunjena kad se sve ono desilo. Osećam se prelepo, to je velika čast da predstavljam Srbiju sa pesmom "Ramonda" na Evrosongu. Malo sam umorna, i dalje pomislim da treba da idem na probu, imali smo ih puno, sve se to isplatilo. Svi učesnici su bili fenomenalni, toliko smo se lepo slagali i podžavali, drago mi je što je festival tako lfenomenalno ispao - rekla je i ispričala kako je zapravo postala Teya Dora.

- Kada sam studirala na Berkli koledžu u Americi, ljudima tamo je bilo teško da izgovore Tea, svi su me zvali Teja, a onda Teodora je bilo Tejadora, tako je došlo do tog nadimka, ja sam ga posle razdvojila da bude Teja Dora i tako... Spontano se desilo.

Objasnila je i zašto se prijavila za "Pesmu za Evroviziju"

- Iskreno, mnogo ljudi mi je pisalo kada je izašao "Džanum", fanovi su pravili videe, TikTokove pisali su mi da se prijavim baš sa tom pesmom, verovatno nisu znali da ne možeš da se prijaviš sa pesmom koja je već izašla. Ja sam razmišljlala o tome, nisam bila sigurna, ali nisam radila na nekoj novoj pesmi, bar po mom mišljenju koja bi bila dobra za takmičenje... Kada se desila melodija za pesmu "Ramonda" bila mi je magična, kada je došlo vreme da se napiše tekst, znala sam da je ta pesma za festival.

Teya Dora je podelila i neke uspomene iz detinjstva, kao i kada je čula za cvet ramonda.

- Za ramondu sam čula, neću da kažem tad, jer je moja mama bivši novinar pa je pričala da smo bile na Rtnju gde rastu ramonde, sa njom sam išla na putovanja kad je radila reportaže... To mi je skoro pomenula, ja sam zaboravila. Pre dve godine sam u Parizu je pričala sa njenom prijateljicom Biljom o zanimljivim stvarima, ona mi je pričala o istoriji i ramondi, to me je jako inspirisalo... Sada mogu da vidim koliko su se ljudi povezali i koliko sam tekst pesme i simbol ramonde budi u ljudima neka duboka osećanja. Ljudi se osećaju jako lepo dok slušaju pesmu, nekim mi pišu da im je to amajlija, stvarno prelepo.

Teodorini roditelji su se amaterski bavili muzikom, dok ona svira klavir, studirala je na Berkliju, pevala prateće vokale za pevače nagrađene Gremijem.

- Imala sam fenomenalno iskustvo na koledžu. Pevala sam prateće vokale za Saidu Geret, tribjut koncert Kvinsi Džonsu, veliko iskustvo, ponosna na ceo period - ispričala je i obećala spektakl u Malmeu na sceni Evrovizije.

- Uzbuđena sam, jedva čekam da krenemo sa pripremama. Imam prelepe ideje kao da nastup pretvorimo u spektakl. Želim da Srbiju da predstavimo u najlepšem mogućem svetlu - rekla je Teya Dora.

