"NIŠTA NE GOVORI, SKAČE, URLA..." Vedrana Rudan o hrvatskom predstavniku na Evroviziji, a potkačila i Teya Doru: "Dosadnjikava je"

Književnica Vedrana Rudan osvrnula se na predstavnike Hrvatske i Srbije na Evroviziji, te uporedila Teya Doru sa Bejbi Lazanjom, koji je trenutno prvi na kladionicama za pobedu na Eurosongu.

foto: ATA images

"Ja sam gledala taj vaš šou da vidim stejdž. Mene fascinira to što vi radite, kako ta svetla, recimo, mene to zanima. A pobednica i njena pesma mi se ne sviđaju. Čula sam da ima fenomenalan glas, ali ja se ne razumem u glasove. Ja isto kao da sam dete, ja volim pokrete, galamu, dreku, svetlo, efekte, to volim. Ne razumem pobedničku pesmu. Verovatno jako, jako dobar glas ima cura o kojoj sad pričaju, ona izgleda kao da ima 10-15-16, ali sad ispade da ima 39 godina. Ja pratim te bitne stvari. I žena verovatno dobro peva, sigurno, ali ja ne volim to", rekla je Rudan o srpskoj predstavnici Teyi Dori, tokom gostovanja u emisiji Jutro na TV Prva.

foto: Damir Dervišagić

Zatim se dotakla i drugoplasirane na Pesmi za Evroviziju, Breskvice, kao i hrvatskog predstavnika Bejbi Lazanje.

"A ta Breskvica, o njoj ne znam ništa, ali je moja unuka ogorčena što Breskvica nije pobedila jer je Breskvica za nju Majka Božja, a ja Breskvicu nisam čula, videla sam njenu fotografiju! A ova mi je malo dosadnjikava jer verovatno nemam muzički ukus razrađen, a ovaj naš ništa ne govori, skače, urla, vrišti, meni se to sviđa, glavno da ne govoriš ništa, da nisi pametan, deri se i skači", zaključila je.

foto: Printscreen/HRT

Dodala je i da "ne sme puno da hvali ni Beograd ni Srbiju jer će je kod kuće dočekati kao veleizdajnicu".

"Sad su te predizborne kampanje pa ko god kaže nešto o našim neprijateljima...", našalila se.

(Kurir.rs/ Index.hr/ L. S)

