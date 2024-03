UJAK KEJT MIDLTON OGOVARAO PRINCEZU PO RIJALITIJU Oktrio je sve što cela planeta želi da zna: "Boli me što svi kažu da sam ZAO"

U britanskoj verziji šoua "Veliki brat", u kojoj učestvuju poznate osobe, bio je ujak Kejt Midlton, Geri Goldsmit (59). Brat njene majke Kerol otkrio je javnosti kakvo je zdravstveno stanje njegove nećake. Istakao je da dobija najbolju moguću negu i da će se vratiti svojim obavezama čim za to bude vreme. Iako je izbačen iz šoua pa više neće moći da ogovara princezu, tokom boravka u kući Velikog brata ispričao je kako mu je žao što javnost ima lošu percepciju o njemu.

foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Boli me što se za mene uvek kaže da sam 'zli ujak'", rekao je tokom napuštanja šoua u petak. Učestvovao je u rijalitiju jer je hteo da promeni mišljenje javnosti o sebi.

"To je bila prilika da vide kakav je 'iza kulisa' svet poznatih osoba. Nastojao sam da budem svoj, da ubacim nešto o kraljevskoj porodici svako malo", dodao je.

foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Gerijeva sestričina Kejt, princeza od Velsa, imala je abdominalnu operaciju u januaru, a od tada je samo jednom viđena u javnosti. Čak i te fotografije koje su procurile pre nekoliko dana, nisu dale baš neku nadu obožavateljima da je Kejt u redu jer izgleda ispijeno i kao da je u automobilu bila dvojnica. Geri je u šouu rekao kako ne može baš da priča o zdravlju nećake, ali da ga je njegova sestra, Kejtina majka, uverila da je Kejt dobro.

"Dobrovoljno sam dao puno informacija. Uhvatili ste me", komentarisao je u šali pa dodao:

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

"Da budem iskren, ljudi su me pitali o tome jer ne znaju šta bi me drugo pitali. Zašto bih inače bio tamo ako ne zbog toga? Nisu znali šta da me pitaju, pa su mi postavljali ta pitanja".

Na društvenim mrežama se komentarisalo kako Geri samo želi sebe da stavi u fokus, a onda su videli šta je ovih dana uradila Megan Markl dok joj svekar ima rak, a Kejt se oporavlja od operacije.

(Kurir.rs/ Story.hr/ L. S)

Bonus video:

03:08 BATA SPASOJEVIĆ PROGOVORIO O SVOM DETINJSTVU I ŽIVOTU Evo šta je rekao o Kejt Midlton i njenom stajlingu OTKRIO I SKIVENI TALENAT!