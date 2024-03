DŽEJ LO PRVI PUT SVETU POKAZALA SVOG SINA (16) I SVI SU ZAPANJENI: Godinama BEŽAO od javnosti, a sada je uhvaćen NA SNIMKU (FOTO)

Deca Dženifer Lopez, blizanci Maks i Ema, 22, februara proslavili su 16. rođendan, a latino diva tim povodom je podelila zanimljiv snimak na Instagramu na kome se vide trenuci porodične idile i sreće. Naime, pevačica je svom sinu i ćerki poklonila rođendansko putovanje u Japan, a na snimku se vidi kompilacija zanimljivih, zabavnih momenata sa ove avanture.

Džej Lo ne drži mnogo do privatnosti, ali je njenom sinu ipak pošlo za rukom da ne bude preterano eksponiran u javnosti. Samo se nekoliko puta pojavio na televiziji zajedno sa majkom. Štaviše, javnost do nedavno nije znala ni kako izgleda sada kada više nije dečak, već tinejdžer na pragu punoletstva!

To nije slučaj sa njegovom bliznakinjom Emom, koja često majci pravi društvo, i redovna je meta paparaco fotografa, te se u medijima često piše o njenoj odluci da se deklariše kao nebinarna osoba.

Novi snimak slavne pevačice približio je publici izgled ovog tinejdžera. Zanimljivo je da brat i sestra nimalo ne liče, bar ne na prvi pogled, ali zato Maks neopisivo podseća na svog oca, pevača Marka Entonija. Podsetimo, Dženifer i Mark su bili u braku od 2004. do 2014, a par je dobio samo bliznace, ali zato pevač ima još petoro dece iz drugih veza.

Instagram korisnici bili su iznenađeni sličnošću oca i sina, pa su se nizali komentari u tom duhu: "Maks je kopija Marka Entonija, identični su", "O Bože, Maks izgleda isto kao Mark Entoni. On je njegov klon", "Maks je isti Mark".

Slavna 54-godišnjakinja često govori o svojim bliznacima, a prošle godine je otkila kako im je teško to što su deca poznatih roditelja.

"Ovih dana mi pričaju o tome kako se ljudi ophode prema njima i kakve stvari rade. Kada užu u neku prostoriju, ljudi razmišljaju o tome ko su im roditelji, a ne o tome kakvi su oni kao osobe. Ali, da, to jeste teško za njih. To sam im ja uradila. I zato, znate, imamo krivicu kao majke, to je ono što osećamo zbog toga što donosimo u njihove živote", rekla je Lopez.

Maks i Ema oduvek žive u velikim, mešanim porodicama - dok su odrastali živeli su četvoro starijih polubraće i polusestara koje je Mark Entoni dobio u prethodnim vezama, a sada često provode vreme sa decom Bena Afleka, novim suprugom svoje majke. Ema i 15-godišnja Serafina, druga Aflekova ćerka, su čak najbolje prijateljice.

