"MA, NEMA ŠANSE DA ONA IMA 61 GODINU" Najhrabrije izdanje Demi Mur s IZREZOM DO ZADNJICE od koga su svima PALE VILICE (FOTO)

Glumica Demi Mur bila je među brojnim poznatim zvanicama koje su posetile Vanity fair zabavu, organizovanu nakon 96. dodele Oskara u Dolbi teatru u Los Anđelesu. Bila je u sjajnom društvu, sa ćerkama Rumer, Skaut i Talulom. Zabeležile su najbolji zajednički nastup, a ovo su detalji njihovih stajlinga.

Demi Mur je zabavi nakon ceremonije Oskar 2024. pozirala u haljini u elegantnoj braon boji. Baš je zanimljiv odabir kolorita. Model krase brojni izrezi, od onih na grudima i stomaku do onih na leđima pa sve do same ivice zadnjice. Prilično izazovan dizajn.

foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Glumica je podržala jedan od brojnih trendova koje je doneo Oskar, trend svilenih haljina. Zaista izgleda fantastično. Pleni i lepotom i harizmom i neverovatnom energijom. Da li je stvar predrasuda ili nečeg drugog, ali Demi čudi sve činjenicom da ima 61 godinu.

foto: Jennifer Bloc / INSTAR Images / Profimedia

Njene ćerke odabrale su takođe zanimljive toalete, Rumer je pozirala u nežnoroze haljini, Talula je odabrala miks sive i plave boje dok je Skaut bila u metalik odeći što je takođe jedan od trendova Oskara o čemu smo pisali juče na žena rs.

Njihovi modni odabiri miks su starijih trendova i modnih novina, prilično šik izdanja, naročito ovako objedinjena.

foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Demi Mur je ćerke dobila sa bivšim suprugom Brusom Vilisom, koji boluje od frontotemporalne demencije, glumac sa drugom suprugom Emom Heming Vilis ima ćerke Mejbel i Evelin.

