40 GODINA BAJAGE I INSTRUKTORA NA HIPODROMU: Izvešće pesme koje nikada do sada nisu uživo svirali

Jedan od najvećih pop-rock bendova ovih prostora, Bajaga i Instruktori, u subotu, 31. avgusta, na beogradskom Hipodromu, održaće njihov najveći koncert u Beogradu do sad.

"Samo nam je ljubav potrebna” je više od turneje - to je ljubavno pismo brojnim generacijama obožavatelja širom sveta, kojim bend proslavlja 40 godina postojanja.

U okviru te turneje, beogradski Hipodrom sprema se za nezaboravno veče i veličanstveni letnji koncert povodom velikog jubileja. Fenomenalno ozvučenje, brojni gosti i set-lista puna iznenađenja, sastavljena od numera sa 13 studijskih albuma benda!

Bend će izvesti pesme koje nikada do sada nije svirao uživo, zatim one koje retko svira na koncertima, ali i sve one pesme koje je nemoguće izostaviti, nezamenjive himne koje su Bajagu i Instruktore učinile omiljenim bendom generacija.

Nakon koncerta u aprilu u MTS Dvorani, koji je rasprodat za manje od 24 časa i na kojem će se svirati samo pesme sa prvog albuma “Pozitivna geografija” kao omaž prvog velikom koncertu iz 1984. godine, koncert na Hipodromu biće jedna posebna prilika za osvrt na 40 godina izuzetne karijere i susret sa vernom publikom koja se očekuje iz raznih delova regiona i sveta.

Koncert počinje od 18 časova, s obzirom na veliki broj gostiju, dugu listu pesama, ali i sve ono što je planirano za ovu neponovoljivu veče i koncert drugačiji od svih dosadašnjih.

Karte u prodaji od 12. marta 2024. godine, preko efinity.rs i tickets.rs servisa. Cene karata kreću se od 2000 dinara do 6000,00 dinara, u zavisnosti od pozicija.

U 40 godina postojanja, kultni pevač, gitarista i autor Momčilo Bajagić – Bajaga svojim pesmama zauvek se upisao u srca mnogih generacija obožavatelja. Iza grupe je 13 studijskih albuma. Pesme s albuma Pozitivna geografija slušaju se i danas i zvuče podjednako sveže i autentično. Nakon velikog uspeha prvog albuma, usledila je eksplozija albuma, sa još većim uspesima koji su se nizali.

Posle samo godinu dana objavljuju i drugi album Sa druge strane jastuka na kojemu su se našle hit pesme Zažmuri, 220 u voltima, Ti se ljubiš, Dvadeseti vek, Dobro jutro džezeri, Vidi šta sam ti uradio od pesme, mama, Sa druge strane jastuka, i druge.

Treći album Jahači magle izlazi 1986. godine sa hitovima 300 na sat, Samo nam je ljubav potrebna, 442 do Beograda i druge, a nakon dve godine izlazi Prodavnica tajni s legendarnim hitovima Plavi safir, Gore-dole, Verujem, ne verujem, Godine prolaze i Život je nekad siv, nekad žut koji se upisuju u rock evergreene ovih prostora.

Prema mišljenju poznatih rok kritičara, veoma retko je u istoriji ne samo bendova na ovim prostorima, da neko u tako kratkom periodu, za praktično nepunih 5 godina, izda 4 albuma sa toliko velikih i jakih pesama, koje su istovremeno i najavljivale i potvrđivale žanrovsku raznovrsnost i kvalitet Bajaginog autorstva.

Usledili su albumi Neka svemir čuje nemir, koji predstavlja kombinaciju studijskog i live albuma, Muzika na struju, Ni na nebu ni na zemlji, koji najvećim delom čini filmska muzika, te Od bižuterije do ćilibara, Zmaj od noćaja, Šou počinje u ponoć, Daljina, dim i prašina, U sali lom, Ovaj svet se menja.

Bajaga kao autor potpisuje preko 170 napisanih pesama, koje je napisao za svoj bend, ali i za druge izvođače, koje će uskoro biti objavljene u knjizi poezije.

