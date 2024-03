"TUKLA SAM IH U HODNICIMA POZORIŠTA" Tanja Bošković kinjila saradnice: "Sramota me je, bila sam nemoguća, a onda sam videla..."

Glumica Tanja Bošković u jednom svom intervjuu istakla je da se godinama kaje zbog svog neprikladnog ponašanja iz prošlosti.

Tanja Bošković priznaje da je maltretirala bliske saradnike, tačnije balerine sa kojima je radila u pozorištu, te da su zbog nje doživele mnoge neprijatnosti.

foto: BETA/Amir Hamzagić

- Istina je da sam hodnicima pozorišta vijala i tukla balerine, jer nisu htele da vežbaju onoliko koliko sam ja mislila da bi trebalo da vežbaju. I dan-danas me je sramota zbog toga. Jako me je sramota. To nimalo nije simpatično, uopšte. To je bio bezobrazluk prve vrste sa moje strane. Ja sam nemoguća jedna osoba bila - navela je Tanja Bošković.

- Žao mi je, izvinjavam se svim onim divnim devojkama koje sam kinjila, a koje su mi, u stvari, mnogo ljubavi dale. Od njih sam mnogo naučila. Bile su dobre, bile su tolerantne na ovu besnu aždaju, kakva sam ja bila u mladosti, znate - istakla je glumica.

- Kad sam rodila decu tad sam videla Boga. Zaista sam ga videla. Tad sam shvatila da ništa ne mogu bez njega. Sve što sam pokušala bez njega sam promašila. Za velike grehove sam kriva, shvatila sam, bio je poslednji momenat da počnem da se kajem, inače ću uništiti i ono što mi je gospod podario na staranje, svoju decu - dodala je Tanja.

foto: Damir Dervišagić

- Ozbiljno sam se zapitala šta sve više definitivno i nikad ne smem, i šta isto tako definitivno moram. To je zaista prelomni momenat bio. Mnogo sam lutala - zaključila je Tanja za "Televiziju srpske dijaspore".

