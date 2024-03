"VEĆ 50 GODINA ME PROGANJA JEDNA STVAR" Stravične tvrdnje brata princeze Dajane: "Bio sam dete, a ona me je ZLOSTAVLJALA"

Čarls Spenser, brat pokojne princeze Dajane, istoričar po struci, bio je televizijski reporter, radio s History Channelom, voditelj je podkasta... Autor je sedam knjiga koje se bave istorijskim događajima i ličnostima sa solidnim ocenama, prosečnim četvorkama na platformama Goodreads i AbeBooks. Jedno njegovo delo, "To Catch a King: Charles II‘s Great Escape", bilo je čak na listama bestselera londonskog Timesa 2017. i 2018. godine.

Čarls, IX grof Spenser (59) kao pisac privlači pažnju van krugova istoričara-amatera i stručnjaka i zato što je mlađi brat tragično preminule, neprežaljene Ledi Di. To zasigurno pomaže da proda pokoji primerak. Međutim, za novu knjigu, upravo objavljenu biografiju "A Very Private School", neće mu trebati ni reklama, ni pomoć porodičnog imena, ni popularnost.

foto: Dominic Lipinski/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Knjiga je odmah podigla veliku buru jer Spenser u njoj govori o seksualnom zlostavljanju koje je doživeo kao dete. Knjiga će zasigurno izazvati policijske istrage, uzdrmati školski sistem, ali i napokon doneti pravdu nekim žrtvama.

On je imao 42 godine kada je prvi put rekao drugoj osobi da je bio žrtva predatora. Bio je to terapeut s kojim je radio nakon što je, kako je rekao u intervjuu za FoxNews Digital, dotakao dno.

A onda je, 17 godina kasnije, sve napisao u knjizi.

- Bio sam na desetodnevnoj terapiji, radili smo na dubokoj introspekciji - otkrio je Spenser - Terapeut je svakome od nas rekao: "Šapnite mi neku tajnu koju nikome nikad niste otkrili". Ja sam mu šapnuo da sam bio seksualno zlostavljan kako dete, da me zlostavljala odrasla osoba. Sećam se da je bio potpuno šokiran, a kroz posao se naslušao svega. Kasnije me odveo na stranu i rekao da su to vrlo ozbiljne stvari.

Spenseru, ocu sedmoro dece, tada je u glavi "iznenada sinula pomisao": Šta bi bilo da neko zlostavlja njegovo 11-godišnje dete, bez obzira na to kog je pola? Šta bi on učinio.

- Krv mi je proključala. Od tada sam napokon dopustio samom sebi da osvestim razarajući učinak onoga što mi se dogodilo na svoj život - rekao je. Shvatio je da mora nešto da učini i odlučio je da napiše knjigu.

Dok je radio na njoj, susreti s bivšim kolegama i učenicima drugih generacija naterali su ga na bolno putovanje u prošlost.

- S jednim kolegom susreo sam se nakon što ga nisam video gotovo 40 godina. Od njegove supruge sam saznao da nikada ne priča o školskim danima. On mi je rekao kako je zbog škole ima doživotne traume, kako se osećao bezvredno, beskorisno... Tri puta ga je, kao devetogodišnjaka, seksualno zlostavljala osoba koja je trebala da ga štiti - prisetio se Spenser. Dodao je kako je, nakon što je napisao 10 stanica beleški, zastao i zaključio da nije u stanju da ispriča priču. Sagovornik ga je uhvatio za ruku i rekao mu da neko to mora da uradi i da to mora biti baš on.

On je imao osam godina kada su ga roditelji upisali u Maidwell Hall, jedan od najelitnijih internata u Engleskoj. Kopajući po porodičnom arhivu, utvrdio je da se već 300 godina mladi Spenseri šalju u internate.

- Smatralo se to neophodnim, jer su to mesta gde vaša deca susreću prave ljude - objasnio je - Ta privilegovana deca se upoznaju, stvore veze do kraja života. No, to ima svoju cenu. Istrgnu vas iz porodice i postoji ogromna verovatnoća da ćete biti žrtva poprilično brutalnog ponašanja prema vama. Ipak, smatralo se, a verujem da se još uvek tako misli među višim klasama u Engleskoj, da je to u redu. Em ne morate da se bavite decom, možete da nastavite sa svojim lagodnim životom, em će dete nakon škole imati veliku prednost u smislu društvenog prihvatanja i mreže prijatelja, što će im osigurati brojne povlastice u životu... - opisao je sistem i dodao kako nije dugo trebalo da sam posvedoči zlostavljanju, a zatim ga i sam doživi.

U knjizi jasno kaže da je bio zlostavljan fizički i seksualno u Maidwell Hallu.

- Bilo je to brutalno iskustvo. Direktor je bio sadistički pedofil. Odabrao je malu grupu učitelja, lično i svi su bili ili perverznjaci poput njega ili zavisni od njega. Niste imali kome da se obratite - prisetio se - Mislim da moji roditelji nisu imali pojma o nivoima okrutnosti i perverzije koja se događala tamo, jer me ne bi upisali u tu školu. Znam da su imali starinski pogled na fizičko kažnjavanje i svest da će batine biti deo školovanja. No, batine su bile deo svakoga dana. U školi su bila 72 dečaka. Dnevno bi barem šestorica dobila batine. Svako bi brzo došao na red. Sumnjam da su roditelji znali nešto o tome.

Spenser piše o krvavim udarcima šibom, noćnim mučenjima u privatnom krilu, činjenici da je sve - od pričanja nakon gašenja svetla ili slučajno prolivenog mleka - bilo razlog za batine.

Dečaci su mogli da pišu roditeljima jednom nedeljno, ali profesori su nadgledali pa nije mogao da kaže šta se događa.

- Bili smo ostavljeni tamo na milost i nemilost nekim opakim ljudima. - dodao je i rekao kako ga je mučila i usamljenost i kako je često razmišljao o svojoj starijoj sestri Dajani koja mu je najviše nedostajala - Ona mi je bila najbliskija osoba dok smo odrastali... To je bio i jedan od teških udaraca kada su me poslali u internat. Do njenog odlaska godinu pre, uvek smo bili zajedno... Bila je predivna starija sestra malenom dečaku čiji roditelji razvedeni i imaju vrlo tradicionalan engleski odgoj. Bili smo saveznici.

Spenserov grumer i zlostavljačica bila je pomoćna učiteljica, mlada žena u ranim 20-im. On je imao 11 godina. Ne spominje njeno ime, ali govori kako je zlostavljala i druge dečake do 13 godina.

Navodno zlostavljanje, njega je nateralo da izgubi nevinost plativši prostitutku kada je s majkom bio na putu u Italiji. Imao je 12 godina.

Svoje mračne tajne čuvao je godinama, ali nakon što su mu dva braka propala, shvatio je da treba pomoć.

- Bio sam zbunjen zbog svih tih mojih ljubavnih brodoloma, zbog toga što sam u dubini duše uvek bio jako nesrećan, zbog dva razvoda - objasnio je u razgovoru za Fox News Digital - Takođe sam želeo da napravim nešto za svoju decu. To je bio glavni pokretač. Želeo sam da budem bolji prema njima, bolji otac. Ne znam da li bi se deca složila da sam uspeo u tome, ali to je bio moj cilj. Razmišljao sam kako bih, da nisam roditelj, verovatno nastavio dalje i nosio se sa svim kako znam i umem. Kada sam sve izgovorio, bilo je to olakšanje. Nisam došao do korena problema, ali krenuo sam prema boljoj terapiji.

Novinari FoxNews Digital tražili su od portparola Maidwell Halla komentar, ali nisu ga (još) dobili. Informativni program Today objavio je pre toga kako su iz škole obavestili vlasti koje istražuju moguće zločine protiv dece. Takođe su podstakli bivše studente sa sličnim iskustvima da se jave. Prema britanskom zakonu nema zastarevanja za silovanje i seksualni napad.

Spenser pak kaže kako su se kod njega stvari jako popravile u protekla tri, četiri meseca, a posebno nakon što je završio knjigu. Ima "vrlo učinkovitu" terapiju za post-traumatski stresni poremećaj, radi vežbe disanja i tai-chi.

- Imam celu zbirku alata i tehnika koje mi pomažu da se bolje osećam - rekao je.

Today je objavio i kako je Spenser pre nekoliko godina unajmio privatnog istražitelja da istraži njegovu zlostavljačicu. Iako je tada još bila živa, smatrao je da će mu biti "previše", ako se suoči s njom.

On danas živi dvadesetak kilometara dalje od Maidwell Halla i nada se da će se škola pozabaviti prošlošću na pošten i ispravan način.

- Da mogu, mlađem sebi bih rekao da ništa nije njegova krivica - rekao je - Kao dete, uvek misliš da si ti za sve kriv. Ja sam mislio kako sam zasigurno podbacio kao sin ako su me poslali od kuće na takvo mesto, da ne budem deo porodice... A mladom sebi rekao bih i: "Dobro si. Sve ćeš ti to rešiti."

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani