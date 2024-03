"VIDEO SAM IH KAKO KUPUJU HLEB": Oglasio se čovek koji je SNIMIO Kejt i Vilijama, pa otkrio da li i dalje IMA HEMIJE među njima

Snimak Kejt Midlton i princa Vilijama koji je sinoć objavio TMZ uveliko se analizira. Ugledao je svetlo dana u veoma kritičnom momentu, kada je čak i bilo neminovno da se pojave bilo kakvi detalji o princezi od Velsa nakon skandala sa fotošopiranom slikom nje i dece za Dan majki (10. mart). Čuveni par viđen je u prodavnici u Vindzoru, nadomak Adelejd kotiža gde se supruga princa Vilijama oporavlja dva meseca, nakon teškog hiruškog zahvata na abdomenu, koji je imala u Londonu. Teoretičari zavere oglasili su se u velikom broju tvrdeći na društvenim mrežema da na videu nije Kejt, a ni Vilijam. Šta kaže čovek koji je snimio budućeg kralja i kraljicu Ujedinjenog kraljevstva?

Kejt Midlton i princa Vilijama snimio je Nelson Silva (40), otac jednog dečaka. Snimak se pojavio ubrzo nakon što je The Sun pisao da je princeza u subotu bila u kupovini u Vindzoru, a da je u nedelju ujutru viđena kako prati decu na njihovim sportskim aktivnostima odnosno da je posmatrala Šarlot, Džordža i Luja kako se bave sportom.

Britanski list ističe da su juče mnogi odbijali da poveruju da se zaista radilo o pravim vestima o Kejt Midlton.

Čovek koji je napravio snimak, kupovao je odrezak kada je primetio Kejt i Vilijama, piše The Sun.

"Primetio sam par kako bira vekne hleba i žena je okrenula lice i imao sam osećaj da sam to lice već video. bilo mi je poznato. Odnekud sam znao to lice. Tada se Vilijam okrenuo i pomislio sam "čekaj, poznajem ovu osobu". Rekao sam osoblju: "Mislim da su to oni" dok sam plaćao.

Otišao sam do svog auta i dok su izlazili iz prodavnice, samo sam ih snimio. Mislim da su izašli kroz kapiju u dvorištu. Jednostavno su nestali i nisam video auto. Samo sam hteo da podelim snimak sa svojom porodicom i pokažem koliko su normalni", ispričao je.

Raniji paparaco snimci i slike Kejt i Vilijama izazivali bi skandal druge vrste zbog ugrožavanja njihove privatnosti. Ovaj put toga nema u britanskim medijima koji naširoko pišu o novom videu dok su paparaco slike princeze od četvrtog marata (Vindzor) ignorisali zbog zakona o privatnosti. I te fotografije i novi snimak objavio je TMZ, ali i britanski The Sun, što je važna razlika.

Bitna stvar se desila između prve paparaco slike i snimka - veliki fotošop skandal zbog izmenjene slike Kejt za Dan majki. Princeza je priznala da je uredila sliku, pa se i izvinila zbog toga.

Silva je napomenuo da između Kejt Midlton i princa Vilijama ima "očigledne hemije" i da su bili "super opušteni".

"Nisam imao osećaj da kriju ko su. Ali nisu baš znali kako će ljudi reagovati jer je došlo do nagomilavanja informacija o tome gde su, i imao sam osećaj da žele da sve brzo obave.

Kejt izgledala srećno i opušteno. Izgledali su srećno samo što mogu da odu u prodavnicu i da se druže. Kejt izgledala kao da joj je laknulo što dolazi u radnju. Delovala je prirodno".

Nelson Silva je rekao da su teorije zavere koje kruže na mrežama i šire o princezi, besmislica.

Mnoga pitanja o Kejt i dalje traže odgovor, postoje velike šanse da će se oglasiti o sovm zdravstvenom stanju ili da će o tome pričati tokom službenih dužnosti kojima će se vratiti nakon Uskrsa, kako tvrdi ovaj stručnjak.

The Sun piše da je princeza od Velsa pod pritiskom Palate da objavi novo saopštenje. Bura se malo stišala, ali tačka nije stavljena.

